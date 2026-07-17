https://fr.sputniknews.africa/20260717/jamais-les-americains-ne-risqueront-une-ville-comme-new-york-pour-sauver-une-ville-europeenne-1087586936.html
"Jamais les Américains ne risqueront une ville comme New York pour sauver une ville européenne"
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Sputnik Afrique
Lors d'un entretien accordé à L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, analyste géopolitique et sécuritaire, explique que "les annonces d’achat par l’Allemagne... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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"Jamais les Américains ne risqueront une ville comme New York pour sauver une ville européenne"
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Lors d'un entretien accordé à L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, analyste géopolitique et sécuritaire, explique que "les annonces d’achat par l’Allemagne de missiles américains Tomahawk ne vont pas se faire tout de suite, il y a au moins deux ans d’attente".
Cyrille de Lattre estime que la Russie avait prévenu qu’elle frapperait intensément les intérêts militaires otano‑kieviens situés près de Kiev, souvent utilisés non pour viser la ligne de front mais pour frapper en profondeur la Russie — attaques rendues possibles uniquement grâce au renseignement et à la technologie fournis par les Occidentaux.Il souligne ensuite que les achats annoncés par l’Allemagne de missiles américains Tomahawk ne seront pas immédiats, en raison des délais de production et des stocks américains amoindris après les frappes contre l’Iran.Il ajoute que la dépendance de l’UE à l’égard des États‑Unis se traduit par une incapacité à satisfaire les demandes financières de l’Otan et par la certitude que les Américains n’engageront pas de risques majeurs pour des villes européennes. Ils se limiteront plutôt à vendre du matériel et à fournir du renseignement qu’à consentir à des dons massifs comme sous l’administration Biden.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Lors d'un entretien accordé à L'Afrique en marche, Cyrille De Lattre, analyste géopolitique et sécuritaire, explique que "les annonces d’achat par l’Allemagne de missiles américains Tomahawk ne vont pas se faire tout de suite, il y a au moins deux ans d’attente".
Cyrille de Lattre estime que la Russie avait prévenu qu’elle frapperait intensément les intérêts militaires otano‑kieviens situés près de Kiev, souvent utilisés non pour viser la ligne de front mais pour frapper en profondeur la Russie — attaques rendues possibles uniquement grâce au renseignement et à la technologie fournis par les Occidentaux.
Il souligne ensuite que les achats annoncés par l’Allemagne de missiles américains Tomahawk ne seront pas immédiats, en raison des délais de production et des stocks américains amoindris après les frappes contre l’Iran.
"Tout le monde sait pertinemment que l’Ukraine ne peut produire ces missiles en Ukraine et que, comme une bonne partie des drones, cela sera produit dans l’UE, voire en France, puis transféré à l’Ukraine, pour éviter que les usines ukrainiennes ne soient bombardées, ce qui sera inévitable", a affirmé l’analyste géopolitique et sécuritaire.
Il ajoute que la dépendance de l’UE à l’égard des États‑Unis se traduit par une incapacité à satisfaire les demandes financières
de l’Otan et par la certitude que les Américains n’engageront pas de risques majeurs pour des villes européennes. Ils se limiteront plutôt à vendre du matériel et à fournir du renseignement qu’à consentir à des dons massifs comme sous l’administration Biden.
"Les forces sont très en faveur de la Russie et de ses avancées technologiques en termes de missiles à courte et moyenne portée, contre lesquels les Occidentaux n’ont aucun moyen de lutter. La technologie hypersonique russe en basse couche, et ses missiles, n’a aucun équivalent et même les Américains disent qu’ils n’ont rien pour lutter contre. Aussi, jouer avec le feu est littéralement l’objectif recherché par la France et l’Allemagne, mais elles ne sont pas de taille à jouer contre la Russie. L’armée européenne est une chimère, c’est pour cela qu’ils ont inventé la coalition des volontaires".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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