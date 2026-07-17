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Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA, discute du durcissement... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA, discute du durcissement du discours russe face à l’intensification des frappes de l’armée atlantico-ukrainienne contre des cibles civiles en Russie.
Comme le souligne Jean-François Geneste :Selon Jean-François Geneste, l’Occident ne peut comprendre la résistance de la Russie pour une raison fondamentale, l’absence de notion de terre :La seule manière de mettre fin à ce conflit est la capitulation militaire :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA, discute du durcissement du discours russe face à l’intensification des frappes de l’armée atlantico-ukrainienne contre des cibles civiles en Russie.
Comme le souligne Jean-François Geneste :
"Il est temps que la Russie clame haut et fort que les Occidentaux sont des belligérants, même pas co-belligérants, qu’ils sont partie intégrante des attaques. Parce qu'en fait, tout ce qui est guidage, navigation des drones et des missiles et, voire du reste, tout ça, ça vient essentiellement d'ailleurs, des États-Unis, en partie d'Europe, mais l'infrastructure, avec Starlink, c'est quand même totalement occidental et américain en particulier".
Selon Jean-François Geneste, l’Occident ne peut comprendre la résistance de la Russie pour une raison fondamentale, l’absence de notion de terre :
" Le maître mot de la gouvernance, c’est la finance apatride - même si c'était un non-sens politique, puisque la finance est basée sur une monnaie. Et le sous-jacent ultime d'une monnaie, c'est l'armée qui est derrière. Donc l'Occident n'interprète pas la résistance russe comme une défense civilisationnelle, mais comme une réticence à épouser les canons d'un modèle qu’il veut imposer aux forces, qui présente l'adversaire comme dictatorial".
La seule manière de mettre fin à ce conflit est la capitulation militaire :
" Il faut une reddition sans condition, une capitulation sans condition de l'Ukraine et de l'Occident sur le champ de bataille".
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