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Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine

Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA, discute du durcissement... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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Geneste: la capitulation de l’Occident sur le champ de bataille mettra fin au conflit en Ukraine Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus, PDG de WARPA, discute du durcissement du discours russe face à l’intensification des frappes de l’armée atlantico-ukrainienne contre des cibles civiles en Russie.

Comme le souligne Jean-François Geneste :Selon Jean-François Geneste, l’Occident ne peut comprendre la résistance de la Russie pour une raison fondamentale, l’absence de notion de terre :La seule manière de mettre fin à ce conflit est la capitulation militaire :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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