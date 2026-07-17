https://fr.sputniknews.africa/20260717/defile-14-juillet-la-presence-de-volodymyr-zelensky-a-cote-demmanuel-macron-est-un-pur-scandale-1087751354.html

Défilé 14 juillet: "La présence de Volodymyr Zelensky à côté d'Emmanuel Macron est un pur scandale"

Défilé 14 juillet: "La présence de Volodymyr Zelensky à côté d'Emmanuel Macron est un pur scandale"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, estime que la présence de Volodymyr Zelensky au défilé du 14 juillet à... 17.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-17T12:21+0200

2026-07-17T12:21+0200

2026-07-23T12:36+0200

afrique en marche

podcasts

volodymyr zelensky

emmanuel macron

défilé militaire

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/17/1087751185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b9115b89bafeff7bd1b73aaccde55c5.jpg

Défilé 14 juillet: "La présence de Volodymyr Zelensky à côté d'Emmanuel Macron est un pur scandale" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, estime que la présence de Volodymyr Zelensky au défilé du 14 juillet à Paris, sur invitation d'Emmanuel Macron, est "absolument scandaleux", étant donné qu'il soutient l'idéologie néonazie en Ukraine.

"Un défilé du 14 juillet en France sous QR-code... Une première, tout comme la présence d'une section de la garde présidentielle du régime de Kiev, qui célèbre comme des héros nationaux des collaborateurs nazis, ayant commis d'horribles crimes durant la Seconde Guerre mondiale. Plus humiliant encore pour la mémoire nationale de la résistance, une section militaire ukrainienne, soutenant ouvertement l'idéologie néonazie, a été autorisée pour la première fois, depuis 1945, à défiler sur les Champs Élysées pour la fête nationale française. C'est absolument scandaleux", affirme à Radio Sputnik Claude Janvier, journaliste français et auteur de plusieurs livres majeurs dont "Les démasqués- Qui dirige réellement le monde ?", "L'État profond français qui, comment, pourquoi ?" aux Ka Éditions et enfin "Pourquoi suis-je devenu un rebelle ? Mensonges d'État et crimes contre l'humanité" aux éditions The Book. Il a également coécrit avec Jean-Loup Izambert "L'Abandon Français", aux Éditions Jean-Cyrille Godefroy.Et de déplorer : "La présence de Volodymyr Zelensky à côté d'Emmanuel Macron est un pur scandale. Zelensky a donné son accord quelques jours avant à Kiev pour qu'un bataillon ukrainien conserve le nom d'UPA. Ce bataillon nationaliste ukrainien, dirigé par le sinistre Stepan Bandera, avait massacré 100.000 civils Polonais en Volhynie. Et Zelensky parade à Paris, accueilli à bras ouverts, en la présence de la délégation polonaise. Un comble, une insulte à la mémoire de toutes ces victimes".Dans le même sens, alors que les milliards fusent pour financer le réarmement de l'Europe et la promotion de la guerre contre la Fédération de Russie, usant du proxy ukrainien, Claude Janvier rappelle que "le gouvernement Attal avait refusé de financer le renouvellement de la flotte de Canadairs de France, afin de lutter contre les feux de forêts qui ravagent actuellement plusieurs régions du pays faisant des dizaines de victimes. Il est vrai qu'un Canadair ne coûte que 91 millions d'euros... Alors que la France et l'UE envoient des milliards à Zelensky, qui soutient et protège l'idéologie néonazie à Kiev. Tout cela, avec la bénédiction des dirigeants de l'UE et de Mme Van der Leyen. C'est vraiment affligeant et scandaleux".🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, volodymyr zelensky, emmanuel macron, défilé militaire, france, аудио