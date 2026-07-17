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Castelnau: le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation

Castelnau: le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de l’incitation de l’OTAN à la militarisation des pays occidentaux et de la... 17.07.2026, Sputnik Afrique

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Castelnau : le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de l’incitation de l’OTAN à la militarisation des pays occidentaux et de la détérioration des organes internationaux sur fond de conflit en Ukraine.

Régis de Castelnau rappelle qu’à la fin de la Guerre froide, l’OTAN aurait dû être dissoute, puisque le Pacte de Varsovie avait été dissous à la chute de l’URSS. Mais "pour différentes raisons, on a réussi à le maintenir" et "au moment où a été négociée la réunification de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que la RFA faisait partie de l'OTAN, elle allait absorber l'ancienne Allemagne de l'Est, et une des conditions de cette absorption, c'était effectivement : vous restez dans l'OTAN, en tant qu'Allemagne unifiée, mais c'est tout, pas d'élargissement, et cet engagement a été violé".Pour Régis de Castelnau, les Atlantistes ont déjà perdu le conflit en Ukraine, ce qui ne change pas la volonté directe de contrôle des États-Unis, ce qui était posé par leur doctrine de sécurité nationale :Le risque de dérapage commence à inquiéter :Pour Régis de Castelnau, la globalisation arrive à sa fin et le système international doit être reconstitué :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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