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Castelnau: le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de l’incitation de l’OTAN à la militarisation des pays occidentaux et de la... 17.07.2026, Sputnik Afrique
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Castelnau : le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de l’incitation de l’OTAN à la militarisation des pays occidentaux et de la détérioration des organes internationaux sur fond de conflit en Ukraine.
Régis de Castelnau rappelle qu’à la fin de la Guerre froide, l’OTAN aurait dû être dissoute, puisque le Pacte de Varsovie avait été dissous à la chute de l’URSS. Mais "pour différentes raisons, on a réussi à le maintenir" et "au moment où a été négociée la réunification de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que la RFA faisait partie de l'OTAN, elle allait absorber l'ancienne Allemagne de l'Est, et une des conditions de cette absorption, c'était effectivement : vous restez dans l'OTAN, en tant qu'Allemagne unifiée, mais c'est tout, pas d'élargissement, et cet engagement a été violé".Pour Régis de Castelnau, les Atlantistes ont déjà perdu le conflit en Ukraine, ce qui ne change pas la volonté directe de contrôle des États-Unis, ce qui était posé par leur doctrine de sécurité nationale :Le risque de dérapage commence à inquiéter :Pour Régis de Castelnau, la globalisation arrive à sa fin et le système international doit être reconstitué :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Castelnau: le monde se recompose difficilement avec la chute de la globalisation
18:45 17.07.2026 (Mis à jour: 20:29 17.07.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, discute de l’incitation de l’OTAN à la militarisation des pays occidentaux et de la détérioration des organes internationaux sur fond de conflit en Ukraine.
Régis de Castelnau rappelle qu’à la fin de la Guerre froide, l’OTAN aurait dû être dissoute, puisque le Pacte de Varsovie avait été dissous à la chute de l’URSS. Mais "pour différentes raisons, on a réussi à le maintenir" et "au moment où a été négociée la réunification de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que la RFA faisait partie de l'OTAN, elle allait absorber l'ancienne Allemagne de l'Est, et une des conditions de cette absorption, c'était effectivement : vous restez dans l'OTAN, en tant qu'Allemagne unifiée, mais c'est tout, pas d'élargissement, et cet engagement a été violé".
Pour Régis de Castelnau, les Atlantistes ont déjà perdu le conflit en Ukraine, ce qui ne change pas la volonté directe de contrôle des États-Unis, ce qui était posé par leur doctrine de sécurité nationale :
"Ils veulent une Europe sujette : c'est nous qui commandons, c'est nous qui faisons. Dans ce document, ils disaient bien : l'Europe, l'Occident, c'est à nous, mais on contrôle. Donc la question du contrôle est très importante".
Le risque de dérapage commence à inquiéter :
" Je peux vous dire que dans les ministères, dans la haute fonction publique, dans l'oligarchie, tout le monde panique en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? La question du bellicisme, qui est dangereux, je le reconnais tout à fait. Il est dangereux, parce qu’au bout d'un moment, vous savez, c'est Emmanuel Todd, le penseur français, qui le dit : " Tous les soirs, je prie pour que les Russes ne s'énervent pas". Sous-entendu, on passe notre temps à les provoquer. Et pour l'instant ils sont très calmes et heureusement qu'ils se comportent comme des adultes dans la pièce".
Pour Régis de Castelnau, la globalisation arrive à sa fin et le système international doit être reconstitué :
" Les institutions, qui avaient été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, sont aujourd'hui, obsolètes. Il y a plein de principes, qui sont fondamentaux, qui doivent rester. Mais la construction organisationnelle, non. Le FMI, c'est l'outil du néolibéralisme néocolonial, incontestablement. Et comme avait dit Choïgou, quand il était ministre de la Défense, la Deuxième Guerre mondiale a lancé le processus de décolonisation, ce qui se passe actuellement lance le processus de dé-néocolonisation. C'est-à-dire oui, alors il faut passer à une autre organisation de l'ordre international "
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