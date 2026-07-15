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Les exportations de Moscou vers l'Afrique doublent en volume — le maire adjoint

Les exportations de Moscou vers l'Afrique doublent en volume — le maire adjoint

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Les pays africains figurent parmi les destinations les plus prometteuses pour les exportateurs moscovites de solutions de haute technologie, a déclaré Maksim... 15.07.2026, Sputnik Afrique

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En 2025, ce sont les entreprises industrielles qui ont exporté le plus fréquemment vers l'Algérie, l'Égypte, la RDC, l'Éthiopie et le Nigéria sont, selon Anatoly Garbouzov, ministre du gouvernement de Moscou.En général, les principaux secteurs d'exportation sont, selon lui:

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