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Les exportations de Moscou vers l'Afrique doublent en volume — le maire adjoint
Les exportations de Moscou vers l'Afrique doublent en volume — le maire adjoint
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Les pays africains figurent parmi les destinations les plus prometteuses pour les exportateurs moscovites de solutions de haute technologie, a déclaré Maksim... 15.07.2026, Sputnik Afrique
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En 2025, ce sont les entreprises industrielles qui ont exporté le plus fréquemment vers l'Algérie, l'Égypte, la RDC, l'Éthiopie et le Nigéria sont, selon Anatoly Garbouzov, ministre du gouvernement de Moscou.En général, les principaux secteurs d'exportation sont, selon lui:
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Les exportations de Moscou vers l'Afrique doublent en volume — le maire adjoint
Les pays africains figurent parmi les destinations les plus prometteuses pour les exportateurs moscovites de solutions de haute technologie, a déclaré Maksim Liksutov, maire adjoint de Moscou chargé des transports et de l'industrie.
"En 2025, les exportations industrielles vers le continent ont presque doublé, enregistrant une hausse de 89,5 % par rapport à 2024, a-t-il précisé, ajoutant que Moscou représente 36,7 % du total national.
En 2025, ce sont les entreprises industrielles qui ont exporté le plus fréquemment vers l'Algérie, l'Égypte, la RDC, l'Éthiopie et le Nigéria sont, selon Anatoly Garbouzov, ministre du gouvernement de Moscou.
En général, les principaux secteurs d'exportation sont, selon lui:
les produits pharmaceutiques et médicaux
les machines pour le secteur de l'énergie
les équipements de fabrication d'instruments pour le développement des infrastructures de transport et de télécommunications.