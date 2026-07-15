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La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit

La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit

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Les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes de précision contre des ports ukrainiens servant à la logistique militaire, touchant des... 15.07.2026, Sputnik Afrique

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Cibles touchées:Par ailleurs, quatre navires transportant du fret pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les ports de Tchernomorsk et de Dniepro-Boug.

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