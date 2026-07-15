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Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
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La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit
La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit
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Les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes de précision contre des ports ukrainiens servant à la logistique militaire, touchant des... 15.07.2026, Sputnik Afrique
2026-07-15T07:51+0200
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Cibles touchées:Par ailleurs, quatre navires transportant du fret pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les ports de Tchernomorsk et de Dniepro-Boug.
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La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit

07:51 15.07.2026
© SputnikUn militaire dans la zone de l'opération spéciale russe
Un militaire dans la zone de l'opération spéciale russe - Sputnik Afrique, 1920, 15.07.2026
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Les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes de précision contre des ports ukrainiens servant à la logistique militaire, touchant des installations clés à Odessa et Tchernomorsk, a déclaré le ministère russe de la Défense, ce 15 juillet.
Cibles touchées:
Infrastructures portuaires de déchargement de carburant
Réservoirs de stockage de carburant destinés à l’armée ukrainienne
Ateliers de production et d’assemblage de drones
Par ailleurs, quatre navires transportant du fret pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les ports de Tchernomorsk et de Dniepro-Boug.
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