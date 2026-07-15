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La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit
La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit
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Les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes de précision contre des ports ukrainiens servant à la logistique militaire, touchant des... 15.07.2026, Sputnik Afrique
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Cibles touchées:Par ailleurs, quatre navires transportant du fret pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les ports de Tchernomorsk et de Dniepro-Boug.
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La Russie poursuit ses bombardements sur les ports ukrainiens cette nuit
Les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes de précision contre des ports ukrainiens servant à la logistique militaire, touchant des installations clés à Odessa et Tchernomorsk, a déclaré le ministère russe de la Défense, ce 15 juillet.
Infrastructures portuaires de déchargement de carburant
Réservoirs de stockage de carburant destinés à l’armée ukrainienne
Ateliers de production et d’assemblage de drones
Par ailleurs, quatre navires transportant du fret pour les forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les ports de Tchernomorsk et de Dniepro-Boug.