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La France traduit en justice une Russe qui collecte de l'aide humanitaire pour le Donbass

La France traduit en justice une Russe qui collecte de l'aide humanitaire pour le Donbass

Sputnik Afrique

Une nouvelle audience judiciaire se tient ce mercredi concernant la mesure de sûreté visant Anna Novikova, citoyenne franco-russe, militante civile et... 15.07.2026, Sputnik Afrique

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L'attitude de Paris ne révèle que du "cynisme" et du "deux poids, deux mesures", a déclaré la commissaire russe aux droits de l'homme, Yana Lantratova. Paris n'hésite pas à envoyer des missiles à longue portée en Ukraine, mais une femme "qui collecte des couches pour bébés destinées aux victimes des bombardements" est jugée comme "une espionne dangereuse", s'est indignée la commissaire russe.Mme Novikova est connue pour avoir collecté et acheminé de l’aide humanitaire aux habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, notamment dans les zones proches de la ligne de front. Des biens de première nécessité étaient distribués aux populations civiles touchées par le conflit. La militante a également organisé des actions publiques à Paris pour attirer l’attention des Européens sur la situation humanitaire dans le Donbass et sur les agissements de Kiev. Depuis novembre 2025, Anna Novikova est détenue à la prison pour femmes de Fleury-Mérogis à la suite d’une plainte déposée par l'Union des Ukrainiens de France. Les services de contre-espionnage français (DGSI) l’accusent d’espionnage au profit de la Russie. L’audience d’aujourd’hui examinera à nouveau sa demande de remise en liberté.

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