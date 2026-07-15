https://fr.sputniknews.africa/20260715/la-fin-normale-et-naturelle-etait-que-lalgerie-et-le-mali-trouvent-ce-terrain-dentente-1087533354.html
"La fin normale et naturelle était que l'Algérie et le Mali trouvent ce terrain d'entente"
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L'Algérie et le Mali ont rouvert leur espace aérien, 15 mois après l'avoir fermé. Une annonce qui s'accompagne du retour prochain de l'ambassadeur malien à son... 15.07.2026, Sputnik Afrique
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"La fin normale et naturelle était que l'Algérie et le Mali trouvent ce terrain d'entente"
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L'Algérie et le Mali ont rouvert leur espace aérien, 15 mois après l'avoir fermé. Une annonce qui s'accompagne du retour prochain de l'ambassadeur malien à son poste à Alger. Pour Sputnik Afrique, Abdoul Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique nigérien, a commenté ce rétablissement des relations algéro-maliennes.
Retrouvez également dans cette émission:-Ahmat Mahamat Hassan, ancien ministre tchadien de la Justice, politologue et constitutionnaliste, et Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre tchadien des Affaires étrangères, sur la visite de ce dernier en Russie.- Victor Esso Tiki, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Afrique-Infos, sur l'investissement de 4 milliards de FCFA par le Cameroun dans la riziculture.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La fin normale et naturelle était que l'Algérie et le Mali trouvent ce terrain d'entente"
L'Algérie et le Mali ont rouvert leur espace aérien, 15 mois après l'avoir fermé. Une annonce qui s'accompagne du retour prochain de l'ambassadeur malien à son poste à Alger. Pour Sputnik Afrique, Abdoul Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique nigérien, a commenté ce rétablissement des relations algéro-maliennes.
"Il peut y avoir des frictions, des mésententes et tout ce qu'on veut, mais la fin normale et naturelle était que l'Algérie et le Mali trouvent ce terrain d'entente, s'entendent, qu'ils se comprennent, qu'ils se parlent", a déclaré au micro de Zone de Contact M.Dandossa.
"Il y a eu des problèmes et aujourd'hui, je pense que les deux pays vont pouvoir tourner la page et aller de l'avant maintenant en proposant des solutions qui vont dans le sens de stabiliser cette zone et, peut-être, grâce à ça réduire la perméabilité de cette zone qui est infestée aujourd'hui de bandits de tout acabit ou même des Ukrainiens", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ahmat Mahamat Hassan, ancien ministre tchadien de la Justice, politologue et constitutionnaliste, et Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre tchadien des Affaires étrangères, sur la visite de ce dernier en Russie.
- Victor Esso Tiki, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Afrique-Infos, sur l'investissement de 4 milliards de FCFA par le Cameroun dans la riziculture.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !