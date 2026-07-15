https://fr.sputniknews.africa/20260715/jean-francois-geneste-leurope-na-despoir-que-dans-la-peur-du-nucleaire-1087556578.html

Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire"

Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les perspectives d'une... 15.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-15T13:33+0200

2026-07-15T13:33+0200

2026-07-16T13:34+0200

afrique en marche

podcasts

perspective

croissance

occident

arsenal nucléaire

guerre

otan

alliance

finance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/10/1087557642_0:8:740:424_1920x0_80_0_0_a5c241c9a265bab972d29b4570c49b27.jpg

Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les perspectives d'une guerre généralisée en Europe entre les membres de l'Otan et la Russie, à l'aune de la décision de l'Alliance de créer une banque destinée à financer le réarmement de l'Europe.

Selon Jean‑François Geneste, on a cru à une "société post‑industrielle" dans laquelle l’Occident donnerait les ordres tandis que d’autres feraient le travail réel. La croissance de la productivité industrielle contraste avec celle des services et révèle l’échec des gouvernements occidentaux depuis les années 1970.Il ajoute que, face à cette situation, "l’Europe n’a d’espoir que dans la peur du nucléaire et un retour à la raison", qui contraindraient l’oligarchie financière à s’effondrer — ce qu’il considérerait comme salutaire. À défaut, on répéterait le schéma des deux guerres mondiales, qui ont, selon lui, surtout profité aux États‑Unis.Enfin, Jean‑François Geneste estime que la Russie ne joue pas la carte d’une menace directe contre les États‑Unis et que les politiques européennes récentes montrent, selon lui, qu’elles ont déjà conduit à une situation catastrophique dont les élites cherchent à se décharger.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, perspective, croissance, occident, arsenal nucléaire, guerre, otan, alliance, finance, réarmement, défense, аудио