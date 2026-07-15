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Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les perspectives d'une... 15.07.2026, Sputnik Afrique
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Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les perspectives d'une guerre généralisée en Europe entre les membres de l'Otan et la Russie, à l'aune de la décision de l'Alliance de créer une banque destinée à financer le réarmement de l'Europe.
Selon Jean‑François Geneste, on a cru à une "société post‑industrielle" dans laquelle l’Occident donnerait les ordres tandis que d’autres feraient le travail réel. La croissance de la productivité industrielle contraste avec celle des services et révèle l’échec des gouvernements occidentaux depuis les années 1970.Il ajoute que, face à cette situation, "l’Europe n’a d’espoir que dans la peur du nucléaire et un retour à la raison", qui contraindraient l’oligarchie financière à s’effondrer — ce qu’il considérerait comme salutaire. À défaut, on répéterait le schéma des deux guerres mondiales, qui ont, selon lui, surtout profité aux États‑Unis.Enfin, Jean‑François Geneste estime que la Russie ne joue pas la carte d’une menace directe contre les États‑Unis et que les politiques européennes récentes montrent, selon lui, qu’elles ont déjà conduit à une situation catastrophique dont les élites cherchent à se décharger.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Jean-François Geneste: "L'Europe n'a d'espoir que dans la peur du nucléaire"
13:33 15.07.2026 (Mis à jour: 13:34 16.07.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les perspectives d'une guerre généralisée en Europe entre les membres de l'Otan et la Russie, à l'aune de la décision de l'Alliance de créer une banque destinée à financer le réarmement de l'Europe.
Selon Jean‑François Geneste, on a cru à une "société post‑industrielle" dans laquelle l’Occident donnerait les ordres tandis que d’autres feraient le travail réel. La croissance de la productivité industrielle contraste avec celle des services et révèle l’échec des gouvernements occidentaux depuis les années 1970.
"L’Occident a délocalisé toute son industrie et le peu qu’il lui reste est non compétitif sur le marché mondial. La Chine s’est substituée partout. Il ne lui reste plus que l’industrie militaire et cette dernière, loin d’être performante, est une sorte d’arsenal dans un système capitaliste. Cela veut dire des gens qui vivent un niveau de vie élevé, tout en bénéficiant d’une sorte de protection socialiste, c’est-à-dire sans risque", a affirmé Jean-François Geneste.
Il ajoute que, face à cette situation, "l’Europe n’a d’espoir que dans la peur du nucléaire
et un retour à la raison", qui contraindraient l’oligarchie financière à s’effondrer — ce qu’il considérerait comme salutaire. À défaut, on répéterait le schéma des deux guerres mondiales, qui ont, selon lui, surtout profité aux États‑Unis.
Enfin, Jean‑François Geneste estime que la Russie ne joue pas la carte d’une menace directe contre les États‑Unis et que les politiques européennes récentes montrent, selon lui, qu’elles ont déjà conduit à une situation catastrophique dont les élites cherchent à se décharger.
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