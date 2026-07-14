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Les terroristes au Sahel sont soutenus par les anciennes métropoles - Sergueï Lavrov

Les terroristes au Sahel sont soutenus par les anciennes métropoles - Sergueï Lavrov

Sputnik Afrique

Celles-ci tentent par ailleurs d'entraver la coopération russo-sahélienne, a ajouté le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse à l'issue de... 14.07.2026, Sputnik Afrique

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Déclarations clés de Lavrov:🔹 La Russie et le Tchad ont signé un accord sur l'annulation des visas pour les passeports diplomatiques et de service.🔹 La Russie est déterminée à développer pleinement ses relations bilatérales avec le Tchad dans tous les domaines.🔹 La Russie et le Tchad partagent la même approche des conflits en Afrique, estimant que les Africains doivent eux-mêmes résoudre les questions de sécurité sur leur continent.🔹 Les relations russo-tchadiennes ont atteint leur niveau actuel en 2024, lors des visites du Président Déby à Moscou et de Lavrov à N'Djamena.🔹 L'importance de la coopération antiterroriste russo-africaine sera réaffirmée lors du sommet Russie-Afrique.🔹 Le Président du Tchad participera en personne au troisième sommet Russie – Afrique.🔹 La Russie honorera ses obligations en matière d'approvisionnement alimentaire envers les pays africains, quoi qu'il arrive.🔹 L'Europe et l'Ukraine ont tout fait pour tenter d'éloigner les États-Unis de l'accord russo-américain conclu en Alaska.Déclarations clés d'Abdoulaye Sabre Fadoul:🔸 Le Tchad apprécie la position de Moscou quant à la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'Onu – chef de la diplomatie tchadienne à Sputnik Afrique🔸 Le Tchad remercie la Russie pour son engagement dans l'accompagnement des pays africains pour éradiquer la menace terroriste , a souligné le ministre 🇹🇩 à Sputnik Afrique🔸 N'Djamena attache une grande importance à sa relation avec Moscou et ambitionne de la renforcer.🔸 Le Tchad et ses pays frères de l’AES sont reconnaissants envers Moscou pour son aide dans la lutte contre la menace terroriste.🔸 N'Djamena est intéressé pour une coopération avec Moscou dans le domaine militaire afin de garantir sa sécurité.🔸 Abdoulaye Sabre Fadoul a par ailleurs transmis les salutations du Président tchadien à Poutine et remercié la Russie pour son hospitalité.

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