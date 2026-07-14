Les terroristes au Sahel sont soutenus par les anciennes métropoles - Sergueï Lavrov
© Sputnik . Sergueï Gouneïev/
S'abonner
Celles-ci tentent par ailleurs d'entraver la coopération russo-sahélienne, a ajouté le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre à Moscou avec son homologue tchadien Abdoulaye Sabre Fadoul.
Déclarations clés de Lavrov:
🔹 La Russie et le Tchad ont signé un accord sur l'annulation des visas pour les passeports diplomatiques et de service.
🔹 La Russie est déterminée à développer pleinement ses relations bilatérales avec le Tchad dans tous les domaines.
🔹 La Russie et le Tchad partagent la même approche des conflits en Afrique, estimant que les Africains doivent eux-mêmes résoudre les questions de sécurité sur leur continent.
🔹 Les relations russo-tchadiennes ont atteint leur niveau actuel en 2024, lors des visites du Président Déby à Moscou et de Lavrov à N'Djamena.
🔹 L'importance de la coopération antiterroriste russo-africaine sera réaffirmée lors du sommet Russie-Afrique.
🔹 Le Président du Tchad participera en personne au troisième sommet Russie – Afrique.
🔹 La Russie honorera ses obligations en matière d'approvisionnement alimentaire envers les pays africains, quoi qu'il arrive.
🔹 L'Europe et l'Ukraine ont tout fait pour tenter d'éloigner les États-Unis de l'accord russo-américain conclu en Alaska.
Déclarations clés d'Abdoulaye Sabre Fadoul:
🔹 La Russie et le Tchad ont signé un accord sur l'annulation des visas pour les passeports diplomatiques et de service.
🔹 La Russie est déterminée à développer pleinement ses relations bilatérales avec le Tchad dans tous les domaines.
🔹 La Russie et le Tchad partagent la même approche des conflits en Afrique, estimant que les Africains doivent eux-mêmes résoudre les questions de sécurité sur leur continent.
🔹 Les relations russo-tchadiennes ont atteint leur niveau actuel en 2024, lors des visites du Président Déby à Moscou et de Lavrov à N'Djamena.
🔹 L'importance de la coopération antiterroriste russo-africaine sera réaffirmée lors du sommet Russie-Afrique.
🔹 Le Président du Tchad participera en personne au troisième sommet Russie – Afrique.
🔹 La Russie honorera ses obligations en matière d'approvisionnement alimentaire envers les pays africains, quoi qu'il arrive.
🔹 L'Europe et l'Ukraine ont tout fait pour tenter d'éloigner les États-Unis de l'accord russo-américain conclu en Alaska.
Déclarations clés d'Abdoulaye Sabre Fadoul:
🔸 Le Tchad apprécie la position de Moscou quant à la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'Onu – chef de la diplomatie tchadienne à Sputnik Afrique
🔸 Le Tchad remercie la Russie pour son engagement dans l'accompagnement des pays africains pour éradiquer la menace terroriste , a souligné le ministre 🇹🇩 à Sputnik Afrique
🔸 N'Djamena attache une grande importance à sa relation avec Moscou et ambitionne de la renforcer.
🔸 Le Tchad et ses pays frères de l’AES sont reconnaissants envers Moscou pour son aide dans la lutte contre la menace terroriste.
🔸 N'Djamena est intéressé pour une coopération avec Moscou dans le domaine militaire afin de garantir sa sécurité.
🔸 Abdoulaye Sabre Fadoul a par ailleurs transmis les salutations du Président tchadien à Poutine et remercié la Russie pour son hospitalité.
🔸 Le Tchad remercie la Russie pour son engagement dans l'accompagnement des pays africains pour éradiquer la menace terroriste , a souligné le ministre 🇹🇩 à Sputnik Afrique
🔸 N'Djamena attache une grande importance à sa relation avec Moscou et ambitionne de la renforcer.
🔸 Le Tchad et ses pays frères de l’AES sont reconnaissants envers Moscou pour son aide dans la lutte contre la menace terroriste.
🔸 N'Djamena est intéressé pour une coopération avec Moscou dans le domaine militaire afin de garantir sa sécurité.
🔸 Abdoulaye Sabre Fadoul a par ailleurs transmis les salutations du Président tchadien à Poutine et remercié la Russie pour son hospitalité.