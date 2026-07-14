https://fr.sputniknews.africa/20260714/kiev-planifiait-une-attaque-contre-une-installation-strategique-de-la-region-de-moscou---fsb-1087491261.html
Kiev planifiait une attaque contre une installation stratégique de la région de Moscou - FSB
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Kiev planifiait une attaque de grande envergure contre une installation stratégique de la région de Moscou – forces de sécurité russes.Au moins 35 drones... 14.07.2026, Sputnik Afrique
2026-07-14T07:59+0200
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Kiev planifiait une attaque de grande envergure contre une installation stratégique de la région de Moscou – forces de sécurité russes.Au moins 35 drones kamikazes, introduits clandestinement en Russie via la Biélorussie, devaient être mobilisés, a rapporté le Service russe de sécurité. Cette attaque a été déjouée par les forces russes. Albert Vassiliev, alias "Kievstoner", rappeur et blogueur ukrainien, est impliqué dans l'organisation de cette attaque terroriste sous l'égide du renseignement ukrainien.
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Au moins 35 drones kamikazes, introduits clandestinement en Russie via la Biélorussie, devaient être mobilisés, a rapporté le Service russe de sécurité. Cette attaque a été déjouée par les forces russes.
Albert Vassiliev, alias "Kievstoner", rappeur et blogueur ukrainien, est impliqué dans l'organisation de cette attaque terroriste sous l'égide du renseignement ukrainien.