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Au Nigeria, la production pétrolière est à son plus haut niveau depuis six ans

Au Nigeria, la production pétrolière est à son plus haut niveau depuis six ans

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La production pétrolière du Nigeria a atteint, le mois dernier, son plus haut niveau depuis six ans, avec une moyenne de 1,56 million de barils par jour, soit... 14.07.2026, Sputnik Afrique

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"L'amélioration des performances s'explique principalement par la stabilité des opérations de production sur la plupart des sites et par l'absence de perturbations majeures sur les oléoducs au cours de la période examinée", a indiqué la NUPRC, citée par des médias.Le gouvernement nigérian maintient son ambition de porter sa production à 2 millions de barils par jour, relève la même source, faisant observer que les chiffres enregistrés en juin dernier constituent le niveau de production de brut le plus élevé depuis avril 2020.Premier producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria a augmenté sa production ces dernières années grâce au renforcement de la lutte contre les vols de pétrole et au recrutement d'anciens militants, autrefois impliqués dans le sabotage d'oléoducs, afin d'assurer désormais la sécurité de ces infrastructures.La même source a aussi fait noter que la production pétrolière du pays le plus peuplé d'Afrique a longtemps été compromise par le siphonnage clandestin de pétrole, ainsi que par des allégations de corruption et la mauvaise gestion.Par ailleurs, le désengagement progressif de grandes compagnies pétrolières étrangères de certains projets terrestres, après avoir été confrontées à des scandales de pollution dans le delta du Niger, pour se concentrer sur l'exploitation offshore, a ouvert la voie à des entreprises locales pour prendre le relais.

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