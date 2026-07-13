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"La Russie se place comme un porte-voix de l'AES"

"La Russie se place comme un porte-voix de l'AES"

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Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est allé à Niamey pour retrouver ses homologues de l'AES à l'occasion de la deuxième rencontre... 13.07.2026, Sputnik Afrique

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"La Russie se place comme un porte-voix de l'AES" Sputnik Afrique Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est allé à Niamey pour retrouver ses homologues de l'AES à l'occasion de la deuxième rencontre interministérielle Russie-AES. Pour Sputnik Afrique, Mourtala Guimba, analyste politique nigérien et spécialiste en diplomatie et gestion des conflits a commenté cette rencontre.

Retrouvez également dans cette émission:- Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front patriotique pour la souveraineté du Niger sur le début de la tournée africaine de Serguei Lavrov en Ethiopie.- Dr. Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur le manque de rentabilité des entreprises d'état camerounaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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