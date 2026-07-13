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"La Russie se place comme un porte-voix de l'AES"
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Sputnik Afrique
Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est allé à Niamey pour retrouver ses homologues de l'AES à l'occasion de la deuxième rencontre... 13.07.2026, Sputnik Afrique
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Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est allé à Niamey pour retrouver ses homologues de l'AES à l'occasion de la deuxième rencontre interministérielle Russie-AES. Pour Sputnik Afrique, Mourtala Guimba, analyste politique nigérien et spécialiste en diplomatie et gestion des conflits a commenté cette rencontre.
Retrouvez également dans cette émission:- Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front patriotique pour la souveraineté du Niger sur le début de la tournée africaine de Serguei Lavrov en Ethiopie.- Dr. Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur le manque de rentabilité des entreprises d'état camerounaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Serguei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères est allé à Niamey pour retrouver ses homologues de l'AES à l'occasion de la deuxième rencontre interministérielle Russie-AES. Pour Sputnik Afrique, Mourtala Guimba, analyste politique nigérien et spécialiste en diplomatie et gestion des conflits a commenté cette rencontre.
"La Russie se place comme un porte-voix de l'AES, notamment auprès de l'ONU et aussi auprès des différentes organisations internationales. Aujourd'hui la Fédération de Russie arrive vraiment à sortir l'AES de cet isolement diplomatique.", a déclaré au micro de Sputnik Afrique Mourtala Guimba.
"Cette nouvelle approche entre les États répond à une logique de partenariat qui doit vraiment se concrétiser sur le terrain et cela doit apporter des solutions à la fois à réduire significativement les attaques terroristes et aussi améliorer les conditions de vie de nos populations.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front patriotique pour la souveraineté du Niger sur le début de la tournée africaine de Serguei Lavrov en Ethiopie.
- Dr. Marc Onana Ombé, économiste et financier camerounais, sur le manque de rentabilité des entreprises d'état camerounaises.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !