https://fr.sputniknews.africa/20260713/kiev-voulait-attaquer-des-bases-aeriennes-russes-a-laide-de-drones-fpv---forces-russes-de-securite-1087466513.html
Kiev voulait attaquer des bases aériennes russes à l'aide de drones FPV - forces russes de sécurité
Kiev voulait attaquer des bases aériennes russes à l'aide de drones FPV - forces russes de sécurité
Sputnik Afrique
Une attaque de grande envergure menée par Kiev à l'aide de drones FPV contre des bases aériennes russes a été déjouée, ont annoncé les forces de sécurité. 13.07.2026, Sputnik Afrique
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À savoir, les bases "Ukrainka" dans la région de l'Amour et "Chagol" dans la région de Tcheliabinsk ont été visées, a annoncé le Service russe de sécurité (FSB).Le renseignement ukrainien a utilisé des drones et des aérostats pour déployer sur le territoire russe des drones FPV équipés de modules de contrôle à réseau neuronal résistants à la guerre électronique, fabriqués au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Suède.Les responsables de ces attaques déjouées, ainsi que leurs complices, ont été arrêtés.
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Une attaque de grande envergure menée par Kiev à l'aide de drones FPV contre des bases aériennes russes a été déjouée, ont annoncé les forces de sécurité.
À savoir, les bases "Ukrainka" dans la région de l'Amour et "Chagol" dans la région de Tcheliabinsk ont été visées, a annoncé le Service russe de sécurité (FSB).
Le renseignement ukrainien a utilisé des drones et des aérostats pour déployer sur le territoire russe des drones FPV équipés de modules de contrôle à réseau neuronal résistants à la guerre électronique, fabriqués au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Suède.
Les responsables de ces attaques déjouées, ainsi que leurs complices, ont été arrêtés.