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Kiev voulait attaquer des bases aériennes russes à l'aide de drones FPV - forces russes de sécurité

Kiev voulait attaquer des bases aériennes russes à l'aide de drones FPV - forces russes de sécurité

Sputnik Afrique

Une attaque de grande envergure menée par Kiev à l'aide de drones FPV contre des bases aériennes russes a été déjouée, ont annoncé les forces de sécurité. 13.07.2026, Sputnik Afrique

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À savoir, les bases "Ukrainka" dans la région de l'Amour et "Chagol" dans la région de Tcheliabinsk ont été visées, a annoncé le Service russe de sécurité (FSB).Le renseignement ukrainien a utilisé des drones et des aérostats pour déployer sur le territoire russe des drones FPV équipés de modules de contrôle à réseau neuronal résistants à la guerre électronique, fabriqués au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Suède.Les responsables de ces attaques déjouées, ainsi que leurs complices, ont été arrêtés.

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