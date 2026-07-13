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Égypte: une tombe vieille de 3.000 ans découverte près de Louxor

Égypte: une tombe vieille de 3.000 ans découverte près de Louxor

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Des archéologues ont mis au jour une tombe vieille de 3.000 ans près de la ville de Louxor, dans le sud de l'Egypte, ont annoncé dimanche les autorités, qui... 13.07.2026, Sputnik Afrique

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La tombe, celle d'un homme nommé Paser, a été révélée par une mission néerlandaise de l'université de Leiden, dans la nécropole thébaine de la région de Gourna, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.Les spécialistes estiment, grâce au style artistique caractéristique de ses inscriptions, que la tombe date de la période ramesside, qui s'étend sur les XIXe et XXe dynasties. Située à l'ouest d'un site funéraire connu, elle reprend la disposition traditionnelle des tombes privées thébaines du Nouvel Empire (1570-1069 av.J.-C.): une cour ouverte menant à une chapelle creusée dans la roche en forme de "T" inversé, avec des chambres funéraires sculptées au sous-sol. Les archéologues ont découvert dans la cour plusieurs éléments architecturaux bien conservés, notamment un banc en briques crues destiné à accueillir une stèle funéraire et un escalier flanqué de rampes menant à l'entrée. L'équipe qui a procédé aux fouilles a indiqué poursuivre les travaux de documentation et d'étude afin de déterminer qui était Paser et de mieux comprendre l'époque historique et archéologique. Cette découverte près de Louxor, l'un des sites archéologiques les plus importants du monde, a eu lieu alors que l'Egypte cherche à promouvoir de nouvelles découvertes pour stimuler le tourisme, ressource capitale de devises étrangères.

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