https://fr.sputniknews.africa/20260713/ce-qui-se-joue-aujourdhui-dans-larctique-depasse-largement-la-seule-question-militaire-1087474350.html

"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire"

"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, expert en gestion et enseignant au CNAM, analyse la politique de la France en Arctique et la lutte... 13.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-13T14:26+0200

2026-07-13T14:26+0200

2026-07-13T14:26+0200

afrique en marche

podcasts

arctique

remise en question

océan arctique

réchauffement climatique

stratégie

détroit de gibraltar

contrôle

sécurité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/0d/1087474953_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a7e504417cd588355a5b45a95fdc5f00.jpg

"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, expert en gestion et enseignant au CNAM, analyse la politique de la France en Arctique et la lutte d'influence des grandes puissances mondiales dans cette région.

Gamal El Ballat explique que l'ouverture progressive de l'océan Arctique, due au réchauffement climatique, transforme une région marginale en un nouvel espace stratégique comparable, selon lui, à la redéfinition du monde après la découverte de l'Amérique.Pour la France, il considère que le défi est de traduire une ambition politique en capacités crédibles sans provoquer d'escalade. Il décrit l'Arctique comme un laboratoire des nouvelles conflictualités, incluant:Selon l’expert, la Russie et la Chine, se sentant longtemps écartées de l'ordre maritime occidental, voient dans l'Arctique un espace pour affirmer leur présence sans remettre en cause les frontières existantes.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

arctique

océan arctique

détroit de gibraltar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, arctique, remise en question, océan arctique, réchauffement climatique, stratégie, détroit de gibraltar, contrôle, sécurité, аудио