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"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, expert en gestion et enseignant au CNAM, analyse la politique de la France en Arctique et la lutte... 13.07.2026, Sputnik Afrique
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"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, expert en gestion et enseignant au CNAM, analyse la politique de la France en Arctique et la lutte d'influence des grandes puissances mondiales dans cette région.
Gamal El Ballat explique que l'ouverture progressive de l'océan Arctique, due au réchauffement climatique, transforme une région marginale en un nouvel espace stratégique comparable, selon lui, à la redéfinition du monde après la découverte de l'Amérique.Pour la France, il considère que le défi est de traduire une ambition politique en capacités crédibles sans provoquer d'escalade. Il décrit l'Arctique comme un laboratoire des nouvelles conflictualités, incluant:Selon l’expert, la Russie et la Chine, se sentant longtemps écartées de l'ordre maritime occidental, voient dans l'Arctique un espace pour affirmer leur présence sans remettre en cause les frontières existantes.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Ce qui se joue aujourd'hui dans l'Arctique dépasse largement la seule question militaire"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gamal El Ballat, expert en gestion et enseignant au CNAM, analyse la politique de la France en Arctique et la lutte d'influence des grandes puissances mondiales dans cette région.
Gamal El Ballat explique que l'ouverture progressive de l'océan Arctique, due au réchauffement climatique, transforme une région marginale en un nouvel espace stratégique comparable, selon lui, à la redéfinition du monde après la découverte de l'Amérique.
"Le passage GIUK – reliant le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni – retrouve ainsi une importance comparable à celle qu'avaient autrefois le détroit de Gibraltar ou les routes des Indes: celui qui contrôle ces passages contrôle une partie des échanges, des communications et des équilibres stratégiques", a affirmé Dr Gamal El Ballat.
Pour la France, il considère que le défi est de traduire une ambition politique en capacités crédibles sans provoquer d'escalade. Il décrit l'Arctique
comme un laboratoire des nouvelles conflictualités, incluant:
protection des câbles sous‑marins,
maîtrise des terres rares,
Selon l’expert, la Russie et la Chine, se sentant longtemps écartées de l'ordre maritime occidental, voient dans l'Arctique un espace pour affirmer leur présence sans remettre en cause les frontières existantes.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
.
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