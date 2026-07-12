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Sahel: l’instabilité est-elle devenue un business?

Sahel: l’instabilité est-elle devenue un business?

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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Hamidou B Touré, juriste criminologue, instructeur à l'École de police de Bamako... 12.07.2026, Sputnik Afrique

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Sahel: l’instabilité est-elle devenue un business? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Hamidou B Touré, juriste criminologue, instructeur à l'École de police de Bamako, enseignant-chercheur et doctorant sur le terrorisme, analyse la crise sécuritaire au Sahel en décryptant les causes et les conséquences du terrorisme dans la région.

Hamidou B Touré souligne l'importance de la coopération internationale, de la formation des forces de défense, et de l'engagement de la jeunesse pour lutter contre le terrorisme. Il met également en avant la nécessité d'une bonne politique sociale pour assurer la sécurité et la stabilité de la région.Selon lui, les groupes terroristes opèrent de manière structurée, avec des cellules locales et des soutiens étrangers, et utilisent leurs attaques pour semer la terreur et déstabiliser les institutions.Le doctorant sur le terrorisme estime que la coopération entre les États du Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) est cruciale, avec la mise en place d'une force unifiée et d'instances supranationales, comme la banque et un parlement de l'AES.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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