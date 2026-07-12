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Les producteurs de cacao d'Afrique visent à mettre fin aux exportations de fèves brutes - ministre

Les producteurs de cacao d'Afrique visent à mettre fin aux exportations de fèves brutes - ministre

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Le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana prévoient de former Cocoa Value Addition Alliance [Alliance pour la Valorisation du Cacao] afin de... 12.07.2026, Sputnik Afrique

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Le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana prévoient de former Cocoa Value Addition Alliance [Alliance pour la Valorisation du Cacao] afin de développer les capacités de transformation locale, a annoncé le ministre d'État nigérian de l'Industrie.Représentant près des deux tiers de la production mondiale, les quatre nations signeront la Déclaration d'Abuja lors du Sommet sur la Valorisation du Cacao 2026 la semaine prochaine pour négocier des normes, fixer les prix et dialoguer avec les marchés mondiaux en tant que bloc unifié, a-t-il souligné."Pendant 100 ans, l'Afrique a envoyé son cacao dans le monde en sacs et l'a reçu en retour sous forme de papillotes", a souligné John Owan Enoh.Détails clés

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