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"L'UE a fortement contribué à ruiner l'économie du Liban en faisant la promotion du libre-échange"

"L'UE a fortement contribué à ruiner l'économie du Liban en faisant la promotion du libre-échange"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l'économiste libanais Charles Abdallah fait le point sur la situation politique, économique, financière et sociale du... 10.07.2026, Sputnik Afrique

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"L'UE a fortement contribué à ruiner l'économie du Liban en faisant la promotion du libre-échange" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l'économiste libanais Charles Abdallah fait le point sur la situation politique, économique, financière et sociale du Liban, dans le contexte de l'agression israélienne contre le pays. Il pointe du doigt le rôle nocif joué par l'Union européenne, le FMI et la Banque mondiale dans la faillite du pays.

Charles Abdallah a participé à la 71ᵉ session du Séminaire économique franco-russe de l'Académie des sciences de Russie, qui se tient deux fois par an depuis le début des années 1990. Il a indiqué que deux thèmes essentiels y étaient abordés:Il a ajouté que la fragmentation communautaire du Liban explique des impacts très divergents: la population chiite résidente a subi de lourds dommages tandis que sa diaspora dispose de ressources financières, alors que les transferts depuis le Golfe ont diminué pour d’autres communautés. Il a aussi imputé une partie de la crise libanaise à l’abandon par l’État des importations d’hydrocarbures au profit du privé et, selon lui, à des politiques de libre-échange promues par l’UE qui ont fragilisé l’industrie et l’agriculture nationales.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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