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Coup d’envoi pour le concours littéraire Glagol russe, destiné aux écrivains russophones

Coup d’envoi pour le concours littéraire Glagol russe, destiné aux écrivains russophones

Sputnik Afrique

Les candidatures sont ouvertes pour le concours littéraire international Glagol russe. Ce projet d'envergure vise à rassembler des écrivains, poètes... 10.07.2026, Sputnik Afrique

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Le nom du concours s'écrit "Русский ГлаголЪ" (Glagol russe), le mot glagol est écrit à l'ancienne, faisant référence à une lettre d'un ancien alphabet slavon, ainsi qu'à toute action de parler, de porter sa voix.Tous les écrivains sont invités à postuler, peu importe leur nationalité, la seule condition étant d'écrire en russe. Voix russe bénéficie du soutien du ministère des Affaires étrangères, de la Fondation présidentielle pour les initiatives culturelles, de l'Union des écrivains russes, du parti Russie unie, de la Fondation russe pour la paix et du Syndicat des travailleurs du théâtre de Russie. Le concours comprend 7 catégories, chacune divisée en deux tranches d'âge: "maître" (pour ceux de plus de 35 ans) et "jeune auteur", de 18 à 35 ans: - prose; - poésie; - littérature jeunesse; - théâtre; - critique littéraire; - traduction; - De plus, une nomination spéciale a été introduite par le parti Russie unie: celle, destinée aux auteurs âgés de 23 à 35 ans écrivant sur la Seconde Guerre mondiale. Les lauréats bénéficieront d'opportunités de développement professionnel: publication dans la presse et par les maisons d'éditions, couverture médiatique. Les candidatures peuvent être soumises du 10 juillet au 10 septembre sur le site officiel du concours: rusglagol.org.

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