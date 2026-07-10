https://fr.sputniknews.africa/20260710/conflit-en-ukraine-je-suis-surpris-de-la-facon-dont-les-medias-francais-traitent-ce-sujet-1087388663.html
Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent ce sujet"
Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent ce sujet"
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L'entrepreneur et géopolitologue français Thierry-Laurent Pellet était de passage à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Zone de Contact, il est revenu... 10.07.2026, Sputnik Afrique
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Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent cette information"
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L'entrepreneur et géopolitologue français Thierry-Laurent Pellet était de passage à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Zone de Contact, il est revenu sur les derniers développements de l'actualité internationale, notamment sur le conflit en Ukraine.
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Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent ce sujet"
L'entrepreneur et géopolitologue français Thierry-Laurent Pellet était de passage à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Zone de Contact, il est revenu sur les derniers développements de l'actualité internationale, notamment sur le conflit en Ukraine.
"Ce que je souhaiterais surtout, c'est de suggérer à Zelensky de mettre une paire de lunettes ou peut-être d'arrêter certaines substances de telle manière à ce qu'il soit un peu plus objectif en regard à la situation de l'armée ukrainienne sur la ligne de front, qui a évolué de manière significative, notamment depuis le début janvier, puisqu'ils ont pris quasiment 3.000 km². D'ailleurs, entre nous, je suis particulièrement surpris de la façon dont les médias français traitent cette information. Ils essayent de transformer la réalité", a déclaré au micro de Zone de Contact Thierry Laurent Pellet à propos des récents succès de l'armée russe.
"Quand on voit la façon dont Macron essaye de se repositionner sur la scène internationale parce qu'en local, il se fait laminer littéralement, plus personne ne veut entendre parler de lui. Si vous mettez en place une statistique de l'opinion publique, vous allez vous rendre compte qu'il doit être à 12%. À 12%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n’y a plus aucune crédibilité, que plus personne ne l'écoute et que tout le monde attend une seule chose: c'est qu'il s'en aille", a-t-il ajouté.
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