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Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent ce sujet"

Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent ce sujet"

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L'entrepreneur et géopolitologue français Thierry-Laurent Pellet était de passage à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Zone de Contact, il est revenu... 10.07.2026, Sputnik Afrique

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Conflit en Ukraine: "Je suis surpris de la façon dont les médias français traitent cette information" Sputnik Afrique L'entrepreneur et géopolitologue français Thierry-Laurent Pellet était de passage à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Zone de Contact, il est revenu sur les derniers développements de l'actualité internationale, notamment sur le conflit en Ukraine.

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