Plus de règles du jeu: comment la politique s'immisce dans le sport international

"Aujourd'hui, le monde du sport devient l'un des échiquiers sur lesquels se joue cette lutte. Après tout, les Jeux olympiques, les compétitions de ce genre et les Championnats du monde représentent tous des États, d'une manière ou d'une autre. Et, à travers eux, on cherche à projeter sa puissance et à démontrer sa capacité à exercer une influence."