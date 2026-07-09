Playing by No Rules: How Politics Seeks to Take Over International Sports - Sputnik Afrique

Plus de règles du jeu: comment la politique s'immisce dans le sport international

Coupe du monde 2026: trois pays hôtes —les États-Unis, le Mexique et le Canada— et des dizaines de millions de supporters devant leur écran. L'attention des médias s'est portée sur une décision de la Commission de discipline de la FIFA.
La sanction initiale visant le joueur américain Folarin Balogun —une suspension d'un match— a été modifiée, lui permettant de disputer le match suivant contre la Belgique.
Plus tôt, le Président américain, Donald Trump, s'était entretenu par téléphone avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Des représentants de l'administration américaine ont confirmé la véracité du fait.
L'arbitre brésilien Raphael Claus et l'attaquant américain Folarin Balogun, lors du match USA-Bosnie de la Coupe du monde à Santa Clara, le 1er juillet 2026 - Sputnik Afrique
L'arbitre brésilien Raphael Claus et l'attaquant américain Folarin Balogun, lors du match USA-Bosnie de la Coupe du monde à Santa Clara, le 1er juillet 2026
© AP Photo / Julio Cortez

"Cette décision crée un précédent extrêmement dangereux. Si l'on assouplit les règles une fois, demain, un autre pays exigera la même chose en invoquant cette décision. Cette mesure contredit totalement l'équité, la beauté et l'esprit du jeu."

Gökhan Dinç
commentateur sportif
M.Infantino, qui a également confirmé que cette conversation avait eu lieu, a souligné qu'elle n'avait pas influencé la décision finale de la FIFA.
L'incident a néanmoins suscité un vaste débat au sein de la communauté mondiale à propos des pressions exercées sur les instances dirigeantes du sport.
President Donald Trump holds up a red card during a meeting with FIFA president Gianni Infantino in the Oval Office of the White House, Tuesday, Aug. 28, 2018, in Washington - Sputnik Afrique
President Donald Trump holds up a red card during a meeting with FIFA president Gianni Infantino in the Oval Office of the White House, Tuesday, Aug. 28, 2018, in Washington
© AP Photo / Evan Vucci
Pourtant, des dizaines d'autres cas d'ingérence politique dans le sport passent inaperçus auprès des médias et ne provoquent aucune indignation publique.
Deux poids, deux mesures
Alors que la communauté internationale débat de l'appel téléphonique de Trump, des décisions sont prises dans le sport international qui sapent les principes olympiques établis par Coubertin.
Les pays de l'Union européenne refusent par exemple de mettre en œuvre les décisions des fédérations internationales de lever les restrictions imposées aux athlètes russes.

"Les objectifs du mouvement olympique sont nobles. Ils impliquent de dissocier la politique du sport. Malheureusement, les ingérences et les partis pris sont désormais monnaie courante. Cette phase a débuté il y a dix ans avec des allégations de dopage sportif totalement infondées ou fabriquées de toutes pièces. Les athlètes russes en ont fait les frais".

Rick Sterling
écrivain et journaliste
Le chancelier allemand Friedrich Merz accueille le Président français Emmanuel Macron à Berlin, en Allemagne, le 23 juillet 2025 - Sputnik Afrique

Aujourd'hui, certains dirigeants européens farouchement russophobes mettent les fédérations au défi en maintenant l'interdiction des symboles russes. Le sport est bafoué, tout comme le droit international et les Nations unies, a-t-il ajouté.

Drapeau de l'UE (image d'illustration) - Sputnik Afrique

Pendant des décennies, les fédérations sportives nationales étaient indépendantes des autorités et régies par des fédérations sportives internationales, dont les décisions s'imposaient. Toutefois, en violation des principes de la Charte olympique et des statuts des fédérations internationales, des pays de l'UE ont commencé à s'immiscer dans l'organisation de compétitions internationales.

"Aujourd'hui, le monde du sport devient l'un des échiquiers sur lesquels se joue cette lutte. Après tout, les Jeux olympiques, les compétitions de ce genre et les Championnats du monde représentent tous des États, d'une manière ou d'une autre. Et, à travers eux, on cherche à projeter sa puissance et à démontrer sa capacité à exercer une influence."

 Sebastian Schulz
analyste argentin
Dix fédérations internationales ont admis tous les athlètes russes à leurs tournois sans restriction, tandis que 20 autres autorisent seulement les athlètes juniors à concourir sans restriction.
La Russie fait progressivement son retour sur la scène sportive mondiale - Poutine (avril 2026)
© Sputnik

"Et certainement sous notre propre drapeau national, au son de l'hymne national russe. La Russie revient progressivement sur la scène sportive mondiale, et ce, avec une grande dignité." (22 avril 2026)

Vladimir Poutine
Président russe
Parallèlement, les pays de l'UE refusent de mettre en œuvre les décisions des fédérations internationales visant à lever les restrictions imposées aux athlètes russes:

12.2025

Le ministère letton des Affaires étrangères a ajouté des lugeurs russes à la liste des personnes soumises à des restrictions d'entrée, les empêchant de participer à l'étape de la Coupe du monde organisée à Sigulda.

06.2026

Malgré la décision de la Fédération internationale de gymnastique de lever les restrictions, les autorités roumaines et portugaises n'ont pas garanti l'utilisation du drapeau et de l'hymne russes lors des compétitions de gymnastique rythmique et de trampoline. L'équipe russe s'est retirée de ces tournois.

06.2026

Lors des Championnats d'Europe de natation synchronisée à Munich, les organisateurs ont interdit l'affichage de symboles russes, alors même que World Aquatics et European Aquatics avaient levé les interdictions.

07.2026

Il a été révélé que la Pologne avait refusé de délivrer des visas à des athlètes russes. En conséquence, l'équipe russe a manqué les Championnats du monde de canoë-kayak slalom (juniors et moins de 23 ans).

Par ailleurs, les autorités allemandes ont officiellement fait savoir que le drapeau et l'hymne russes ne seraient pas utilisés lors des prochains Championnats du monde de gymnastique rythmique, prévus en août.

"Si les autorités européennes interdisent le drapeau et l'hymne russes —contrairement aux décisions de World Gymnastics et de World Aquatics, sapant ainsi l'autorité des fédérations internationales—, qui détruit véritablement le mouvement olympique dans cette situation? Ce sont ceux qui ne respectent pas la charte établie par le fondateur des Jeux olympiques, Coubertin, qui détruisent le mouvement olympique. Si les dirigeants passent, il existe aussi des peuples et d'autres structures —à savoir les fédérations internationales."

Gadzhí Gadzhíev, entraîneur russe et soviétique de football - Sputnik Afrique
Gadzhi Gadzhiyev
entraîneur de football soviétique et russe

"En principe, les fédérations sportives internationales devraient être guidées uniquement par l'indépendance et par les intérêts du développement de leur discipline. Elles ne devraient pas se laisser influencer par des préférences nationales; toute attitude fondée sur des affinités ou des antipathies n'y a pas sa place. Si une telle situation venait à se produire, elle s'apparenterait malheureusement à de la concurrence déloyale."

Svetlana Jourova, championne olympique, première vice-présidente de la Commission des Affaires internationales de la Douma d'État russe - Sputnik Afrique
Svetlana Jourova
championne olympique, première vice-présidente de la Commission des Affaires internationales de la Douma d'État russe
Alors que certains pays de l'UE refusent de se conformer aux décisions prises par diverses fédérations internationales, le CIO a décidé de rétablir temporairement le statut de membre du Comité olympique russe et a recommandé la levée de toutes les restrictions visant les athlètes russes. Parallèlement, la FIFA s'apprête à examiner la possibilité du retour de toutes les équipes russes dans un avenir très proche.
Des membres de l'équipe nationale russe, lors d'un concert sur la place Rouge à Moscou après les Jeux olympiques d'été de Tokyo - Sputnik Afrique
Des membres de l'équipe nationale russe, lors d'un concert sur la place Rouge à Moscou après les Jeux olympiques d'été de Tokyo
© Sputnik . Alexei Kudenko
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20:19 09.07.2026 (Mis à jour: 08:51 10.07.2026)
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