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"L’Iran montre une capacité de résistance grâce à la guerre asymétrique et à ses réseaux régionaux"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, analyse les... 08.07.2026, Sputnik Afrique
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"L’Iran montre une capacité de résistance grâce à la guerre asymétrique et à ses réseaux régionaux"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, analyse les raisons de l'échec de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Le Dr Mohamed Salah Djemal estime que les conflits récents montrent bien que la supériorité militaire ne garantit plus une victoire politique durable. Au Moyen-Orient comme en Ukraine, les grandes puissances, malgré d’importants moyens militaires, peinent à imposer leurs objectifs.Selon lui, la Russie a démontré une forte capacité de résistance face au soutien occidental à Kiev, et l’Iran a préservé des capacités de riposte contre Israël et les États‑Unis, en s’appuyant sur la guerre asymétrique et des réseaux régionaux.Mohamed Salah Djemal souligne aussi que les alliés des États‑Unis ne peuvent plus compter automatiquement sur une intervention totale de Washington. Les hésitations américaines traduisent une fatigue stratégique après plusieurs conflits coûteux et peu concluants, ce qui favorise l’émergence d’un ordre international plus multipolaire. En somme, les conflits deviennent plus longs, plus complexes et plus difficiles à maîtriser. La domination militaire occidentale subsiste, mais son efficacité politique tend à diminuer.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L’Iran montre une capacité de résistance grâce à la guerre asymétrique et à ses réseaux régionaux"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Mohamed Salah Djemal, enseignant-chercheur en sécurité internationale à l'université de Guelma, analyse les raisons de l'échec de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.
Le Dr Mohamed Salah Djemal estime que les conflits récents montrent bien que la supériorité militaire ne garantit plus une victoire politique durable. Au Moyen-Orient comme en Ukraine, les grandes puissances, malgré d’importants moyens militaires, peinent à imposer leurs objectifs.
“Les guerres modernes favorisent davantage l’endurance stratégique et la guerre asymétrique. La force militaire seule ne suffit plus à contrôler les équilibres politiques”, a affirmé l’enseignant-chercheur.
Selon lui, la Russie a démontré une forte capacité
de résistance face au soutien occidental à Kiev, et l’Iran a préservé des capacités de riposte contre Israël et les États‑Unis, en s’appuyant sur la guerre asymétrique et des réseaux régionaux.
Mohamed Salah Djemal souligne aussi que les alliés des États‑Unis ne peuvent plus compter automatiquement sur une intervention totale de Washington. Les hésitations américaines traduisent une fatigue stratégique
après plusieurs conflits coûteux et peu concluants, ce qui favorise l’émergence d’un ordre international plus multipolaire. En somme, les conflits deviennent plus longs, plus complexes et plus difficiles à maîtriser. La domination militaire occidentale subsiste, mais son efficacité politique tend à diminuer.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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