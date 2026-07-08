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Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"
Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"
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La Confédération de l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a célébré le deuxième anniversaire de sa création. Au micro de Sputnik Afrique... 08.07.2026, Sputnik Afrique
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Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"
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La Confédération de l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a célébré le deuxième anniversaire de sa création. Au micro de Sputnik Afrique, Adamou Oumarou, analyste socioéconomique et politique nigérien, a dressé le bilan des deux années d'existence de la Confédération de l'AES.
Retrouvez également dans cette émission:-Ibrahim Namaewa, analyste, sur la rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Confédération de l'AES.-Marthe Koala, athlète burkinabé, sur sa médaille d'or remportée en saut en longueur aux World Athletics Continental Tour Gold.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"
La Confédération de l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a célébré le deuxième anniversaire de sa création. Au micro de Sputnik Afrique, Adamou Oumarou, analyste socioéconomique et politique nigérien, a dressé le bilan des deux années d'existence de la Confédération de l'AES.
"Ce qu'il faut retenir, dans un premier temps, il y a eu quand même le renforcement de la coopération entre les États membres de l'AES, surtout sur le plan sécuritaire, qui a permis l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES, la mise en place ou la création quand même d'une unité de sécurité et un état-major, si on peut le dire, un état-major de sécurité qui a été renforcé, qui mène des actions conjointes sur le terrain pour pouvoir quand même contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens au niveau de l'espace", a déclaré M.Oumarou au micro de Zone de Contact.
"Les trois pays de l'AES ont mis l'accent sur la question du contenu local. Et en plus de cela, il faut faire en sorte que tout ce qu'on adopte ne soit pas seulement de la parole simple sur le papier, mais que ce soit des actes qui vont permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur, avenir radieux pour les peuples de l'AES et que l'AES soit un modèle pour le continent", a-t-il préconisé.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ibrahim Namaewa, analyste, sur la rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Confédération de l'AES.
-Marthe Koala, athlète burkinabé, sur sa médaille d'or remportée en saut en longueur aux World Athletics Continental Tour Gold.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !