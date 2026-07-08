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Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"

Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur"

Sputnik Afrique

La Confédération de l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a célébré le deuxième anniversaire de sa création. Au micro de Sputnik Afrique... 08.07.2026, Sputnik Afrique

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Confédération de l'AES: "Permettre à nos populations de continuer à croire à un avenir meilleur" Sputnik Afrique La Confédération de l'AES, qui regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a célébré le deuxième anniversaire de sa création. Au micro de Sputnik Afrique, Adamou Oumarou, analyste socioéconomique et politique nigérien, a dressé le bilan des deux années d'existence de la Confédération de l'AES.

Retrouvez également dans cette émission:-Ibrahim Namaewa, analyste, sur la rencontre des ministres en charge de la sécurité de la Confédération de l'AES.-Marthe Koala, athlète burkinabé, sur sa médaille d'or remportée en saut en longueur aux World Athletics Continental Tour Gold.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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