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La Russie pourrait ouvrir une mission commerciale en Tanzanie en 2027 – autorités russes

La Russie pourrait ouvrir une mission commerciale en Tanzanie en 2027 – autorités russes

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Moscou prévoit d'accroître le nombre de ses missions commerciales à l'étranger. Deux bureaux en Afrique sont prévus pour 2027, dont un en Tanzanie, a déclaré... 07.07.2026, Sputnik Afrique

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"Deux bureaux en Afrique sont prévus pour l'année prochaine. Il est d'ores et déjà confirmé que l'un d'eux sera en Tanzanie. Une commission intergouvernementale y a été mise en place et un ensemble de projets importants nécessitent un soutien. Nous sommes en train de déterminer l'emplacement du second bureau", a-t-il déclaré.Actuellement, 56 missions commerciales russes sont en activité à l'étranger.

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