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La Russie pourrait ouvrir une mission commerciale en Tanzanie en 2027 – autorités russes
La Russie pourrait ouvrir une mission commerciale en Tanzanie en 2027 – autorités russes
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Moscou prévoit d'accroître le nombre de ses missions commerciales à l'étranger. Deux bureaux en Afrique sont prévus pour 2027, dont un en Tanzanie, a déclaré... 07.07.2026, Sputnik Afrique
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"Deux bureaux en Afrique sont prévus pour l'année prochaine. Il est d'ores et déjà confirmé que l'un d'eux sera en Tanzanie. Une commission intergouvernementale y a été mise en place et un ensemble de projets importants nécessitent un soutien. Nous sommes en train de déterminer l'emplacement du second bureau", a-t-il déclaré.Actuellement, 56 missions commerciales russes sont en activité à l'étranger.
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La Russie pourrait ouvrir une mission commerciale en Tanzanie en 2027 – autorités russes

07:51 07.07.2026
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Tanzania's capital, Dar es Salaam - Sputnik Afrique, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / David Stanley / Tanzania's capital, Dar es Salaam
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Moscou prévoit d'accroître le nombre de ses missions commerciales à l'étranger. Deux bureaux en Afrique sont prévus pour 2027, dont un en Tanzanie, a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Alexeï Grouzdev, lors d'une conférence Innoprom.
"Deux bureaux en Afrique sont prévus pour l'année prochaine. Il est d'ores et déjà confirmé que l'un d'eux sera en Tanzanie. Une commission intergouvernementale y a été mise en place et un ensemble de projets importants nécessitent un soutien. Nous sommes en train de déterminer l'emplacement du second bureau", a-t-il déclaré.
Actuellement, 56 missions commerciales russes sont en activité à l'étranger.
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