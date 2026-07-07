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Face aux sactions, le Soudan se tourne vers les BRICS et le système bancaire alternatif - médias

Face aux sactions, le Soudan se tourne vers les BRICS et le système bancaire alternatif - médias

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Craignant un renforcement des sanctions américaines et européennes, le gouvernement soudanais a adopté de nouvelles stratégies économiques, d'après les médias... 07.07.2026, Sputnik Afrique

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Il s'agit notamment du recours aux monnaies locales pour les échanges commerciaux et la mise en place d'alliances alternatives. Les principaux objectifs de cette nouvelle approche: 🟠 diversifier les partenariats économiques et commerciaux; 🟠 réduire la dépendance aux principales devises comme le dollar. 🇷🇺🇮🇷 Le Soudan applique les méthodes de contre-coercition de pays comme la Russie et l'Iran, indique le rapport. ℹ️ Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions au chef de l'armée Abdel Fattah al Burhan et aux réseaux liés à l'armée soudanaise.

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