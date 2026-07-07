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Face aux sactions, le Soudan se tourne vers les BRICS et le système bancaire alternatif - médias
Face aux sactions, le Soudan se tourne vers les BRICS et le système bancaire alternatif - médias
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Craignant un renforcement des sanctions américaines et européennes, le gouvernement soudanais a adopté de nouvelles stratégies économiques, d'après les médias... 07.07.2026, Sputnik Afrique
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Il s'agit notamment du recours aux monnaies locales pour les échanges commerciaux et la mise en place d'alliances alternatives. Les principaux objectifs de cette nouvelle approche: 🟠 diversifier les partenariats économiques et commerciaux; 🟠 réduire la dépendance aux principales devises comme le dollar. 🇷🇺🇮🇷 Le Soudan applique les méthodes de contre-coercition de pays comme la Russie et l'Iran, indique le rapport. ℹ️ Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions au chef de l'armée Abdel Fattah al Burhan et aux réseaux liés à l'armée soudanaise.
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Face aux sactions, le Soudan se tourne vers les BRICS et le système bancaire alternatif - médias
Craignant un renforcement des sanctions américaines et européennes, le gouvernement soudanais a adopté de nouvelles stratégies économiques, d'après les médias locaux citant des sources officielles.
Il s'agit notamment du recours aux monnaies locales pour les échanges commerciaux et la mise en place d'alliances alternatives.
Les principaux objectifs de cette nouvelle approche:
🟠 diversifier les partenariats économiques et commerciaux;
🟠 réduire la dépendance aux principales devises comme le dollar.
🇷🇺🇮🇷 Le Soudan applique les méthodes de contre-coercition de pays comme la Russie et l'Iran, indique le rapport.
ℹ️ Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions au chef de l'armée Abdel Fattah al Burhan et aux réseaux liés à l'armée soudanaise.