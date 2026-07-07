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Lavrov et le chef de la Commission de l'UA tiennent une conférence de presse à Addis-Abeba - vidéo
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Sergueï Lavrov et le président de la Commission de l'UA tiennent une conférence de presse conjointe à Addis-Abeba
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Lavrov et le chef de la Commission de l'UA tiennent une conférence de presse à Addis-Abeba - vidéo
11:38 07.07.2026 (Mis à jour: 12:10 07.07.2026)
En visite en Éthiopie depuis le 6 juillet, le ministre russe des Affaires étrangères devrait discuter avec son homologue éthiopien Gedion Timothewos, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.