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Une ville sénégalaise accueillera une place dédiée à Sébastopol, ville héro en Crimée
Une ville sénégalaise accueillera une place dédiée à Sébastopol, ville héro en Crimée
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La "Place de la ville de Sébastopol à Thiès" est appelée à devenir un symbole de l'amitié entre la Russie et le Sénégal, indique la mission diplomatique russe... 06.07.2026, Sputnik Afrique
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Cette action symbolique soulignera "les valeurs culturelles, le patrimoine historique ainsi que les réalisations de la Russie et du Sénégal dans divers domaines".La signature de ce concept a été faite lors d'une récente rencontre entre le maire de Thiès, Babacar Diop, et l'ambassadeur russe, Dmitri Kourakov.Pour la première fois, cette initiative a été annoncée en juillet 2024, lorsqu'une délégation sénégalaise a signé un accord de coopération économique et culturelle avec les autorités municipales russes, au cours d'une visite à Sébastopol.Située en Crimée, c'est une ville dont les habitants soviétiques ont héroïquement défendu leur patrie au cours de la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale) de 1941 à 1945. Elle a reçu ce titre honorifique en 1945.La ville accueille la principale base navale de la flotte russe de la mer Noire.
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Une ville sénégalaise accueillera une place dédiée à Sébastopol, ville héro en Crimée
07:57 06.07.2026 (Mis à jour: 09:29 06.07.2026)
La "Place de la ville de Sébastopol à Thiès" est appelée à devenir un symbole de l'amitié entre la Russie et le Sénégal, indique la mission diplomatique russe au Sénégal.
Cette action symbolique soulignera "les valeurs culturelles, le patrimoine historique ainsi que les réalisations de la Russie et du Sénégal dans divers domaines".
La signature de ce concept a été faite lors d'une récente rencontre entre le maire de Thiès, Babacar Diop, et l'ambassadeur russe, Dmitri Kourakov.
Pour la première fois, cette initiative a été annoncée en juillet 2024, lorsqu'une délégation sénégalaise a signé un accord de coopération économique et culturelle avec les autorités municipales russes, au cours d'une visite à Sébastopol.
Située en Crimée, c'est une ville dont les habitants soviétiques ont héroïquement défendu leur patrie au cours de la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale) de 1941 à 1945. Elle a reçu ce titre honorifique en 1945.
La ville accueille la principale base navale de la flotte russe de la mer Noire.