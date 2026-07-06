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Une ville sénégalaise accueillera une place dédiée à Sébastopol, ville héro en Crimée

Une ville sénégalaise accueillera une place dédiée à Sébastopol, ville héro en Crimée

Sputnik Afrique

La "Place de la ville de Sébastopol à Thiès" est appelée à devenir un symbole de l'amitié entre la Russie et le Sénégal, indique la mission diplomatique russe... 06.07.2026, Sputnik Afrique

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Cette action symbolique soulignera "les valeurs culturelles, le patrimoine historique ainsi que les réalisations de la Russie et du Sénégal dans divers domaines".La signature de ce concept a été faite lors d'une récente rencontre entre le maire de Thiès, Babacar Diop, et l'ambassadeur russe, Dmitri Kourakov.Pour la première fois, cette initiative a été annoncée en juillet 2024, lorsqu'une délégation sénégalaise a signé un accord de coopération économique et culturelle avec les autorités municipales russes, au cours d'une visite à Sébastopol.Située en Crimée, c'est une ville dont les habitants soviétiques ont héroïquement défendu leur patrie au cours de la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale) de 1941 à 1945. Elle a reçu ce titre honorifique en 1945.La ville accueille la principale base navale de la flotte russe de la mer Noire.

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