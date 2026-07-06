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Que signifie, sur le plan stratégique, la participation de l'Arménie aux exercices de l'Otan?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse... 06.07.2026, Sputnik Afrique
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Que signifie, sur le plan stratégique, la participation de l'Arménie aux exercices de l'Otan?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique de rapprochement entre l'Arménie et l'Otan ainsi que ses risques sur la sécurité collective dans le Caucase.
Me Arnaud Develay estime que les États-Unis — principal pilier de l’Otan — ont pour habitude d’imposer aux autres pays des décisions accomplies en invoquant un "ordre fondé sur les règles", sans que personne ne sache vraiment quelles sont ces règles ni qui les a approuvées.Il rappelle aussi que, sous le Premier ministre Nikol Pachinian, l’Arménie a à plusieurs reprises manifesté son désir de se tourner vers l’Occident et l’Union européenne, ce qui rend plausible une réorganisation progressive de son système d’alliance en matière de sécurité. La participation d’Erevan à des exercices de l’Otan acterait en pratique cette orientation, bien que son adhésion ne soit pas officielle.Dans le même sens, il ajoute que la présence de la France à ces exercices soulève des questions, compte tenu de sa position de co-belligérante depuis le début de l’opération russe en Ukraine. Il note par ailleurs que la possible adhésion future de l’Arménie à l’Otan se heurte moins à la question des relations avec la Turquie qu’à la logique plus large de l’Alliance — la Turquie étant membre de l’Otan — laquelle, selon lui, poursuit l’objectif stratégique de porter un coup à la Russie; la politique panturque s’inscrirait ainsi dans un processus d’encerclement de la Fédération de Russie.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Que signifie, sur le plan stratégique, la participation de l'Arménie aux exercices de l'Otan?
12:57 06.07.2026 (Mis à jour: 13:57 06.07.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse la politique de rapprochement entre l'Arménie et l'Otan ainsi que ses risques sur la sécurité collective dans le Caucase.
Me Arnaud Develay estime que les États-Unis — principal pilier de l’Otan — ont pour habitude d’imposer aux autres pays des décisions accomplies en invoquant un "ordre fondé sur les règles", sans que personne ne sache vraiment quelles sont ces règles ni qui les a approuvées.
Il rappelle aussi que, sous le Premier ministre Nikol Pachinian, l’Arménie a à plusieurs reprises manifesté son désir de se tourner vers l’Occident et l’Union européenne, ce qui rend plausible une réorganisation progressive de son système d’alliance en matière de sécurité
. La participation d’Erevan à des exercices de l’Otan acterait en pratique cette orientation, bien que son adhésion ne soit pas officielle.
"Vladimir Poutine a toujours rappelé le principe selon lequel un pays ne peut pas être membre de deux organisations simultanément. C’était par exemple le cas lorsque la France d’Emmanuel Macron a exprimé le désir de participer en tant qu’observateur au sommet des BRICS organisé à Kazan en 2024. Dès lors, il semblerait saugrenu pour l’Arménie, qui ne compte pas parmi les pays membres de l’Otan, de participer à des exercices conjoints organisés par l’Alliance", a affirmé le juriste français en droit international.
Dans le même sens, il ajoute que la présence de la France à ces exercices soulève des questions, compte tenu de sa position de co-belligérante depuis le début de l’opération russe en Ukraine. Il note par ailleurs que la possible adhésion future de l’Arménie à l’Otan se heurte moins à la question des relations avec la Turquie qu’à la logique plus large de l’Alliance — la Turquie étant membre de l’Otan — laquelle, selon lui, poursuit l’objectif stratégique de porter un coup à la Russie; la politique panturque s’inscrirait ainsi dans un processus d’encerclement de la Fédération de Russie.
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