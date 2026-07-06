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Kiev a tenté une attaque massive contre des cibles situées hors de la zone du conflit - Moscou

Kiev a tenté une attaque massive contre des cibles situées hors de la zone du conflit - Moscou

Sputnik Afrique

L'Ukraine a utilisé 625 drones d'attaque à longue portée, dont 613 ont été abattus au-dessus des régions russes, précise le ministère russe de la Défense. 06.07.2026, Sputnik Afrique

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En prévision du sommet de l'Otan, Kiev a tenté de démontrer à ses sponsors sa capacité à frapper des cibles civiles en Russie à leurs dépens, souligne le communiqué.▪️L'attaque des forces armées ukrainiennes a ciblé des complexes énergétiques et des installations logistiques dans les régions 🇷🇺 de Leningrad, de Briansk, de Belgorod, de Iaroslavl, de Kalouga et de Koursk, ainsi qu'en Crimée.▪️L'attaque massive planifiée par Zelensky à l'occasion du sommet de l'Otan a été déjouée grâce à l'intervention des forces armées russes.▪️La volonté des soutiens de Kiev d'accroître les livraisons de drones et de missiles produits par l'UE et le Royaume-Uni se heurtera à une intensification des frappes de représailles contre l'Ukraine.▪️En réponse à cette attaque terroriste de Kiev, l'armée russe a lancé, dans la nuit du 6 juillet, une frappe massive depuis la terre, les airs et la mer, en utilisant des armes de précision à longue portée et des drones de frappe contre des entreprises de défense et des installations énergétiques militaires à Kiev et dans ses environs.

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