https://fr.sputniknews.africa/20260705/le-togo-adhere-a-quatre-conventions-internationales-dans-le-domaine-du-nucleaire-1087218348.html

Le Togo adhère à quatre conventions internationales dans le domaine du nucléaire

Le Togo adhère à quatre conventions internationales dans le domaine du nucléaire

Sputnik Afrique

L’Assemblée nationale du Togo a adopté, récemment, quatre projets de loi autorisant l’adhésion du pays à plusieurs conventions internationales de Vienne, sous... 05.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-05T07:52+0200

2026-07-05T07:52+0200

2026-07-05T07:52+0200

togo

nucléaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/03/1068534521_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_211c2199481acbc27ac18b62ab0f2441.jpg

Il s'agit de la Convention sur la sûreté nucléaire (17 juin 1994), la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (5 septembre 1997), la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (26 septembre 1986) et de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (26 septembre 1986).Cette ratification vise à renforcer le cadre national de sûreté nucléaire, à anticiper les risques radiologiques potentiels et à aligner la législation togolaise sur les standards internationaux, souligne le ministère togolais de l'Energie et des Ressources ministères dans un communiqué sur la plateforme X.L'adoption de ces textes constitue "une démarche hautement stratégique" à même de permettre au Togo d’"anticiper les risques potentiels, d’harmoniser sa législation nationale avec les normes mondiales et de se préparer aux ambitions énergétiques de demain, notamment l'intégration future de petits réacteurs modulaires SMR dans son mix énergétique", ajoute la même source.Et de poursuivre que "les activités nucléaires et radiologiques présentent des risques durables pour la santé humaine, l’économie et l’environnement. Face à ces enjeux mondiaux, disposer d’un cadre juridique solide et conforme aux standards internationaux est une priorité absolue".Bien que le Togo ne dispose pas encore de centrale nucléaire, le pays utilise déjà des sources radioactives au quotidien dans les secteurs de la santé, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et de la sécurité, fait noter la même source.Conformément au système bicaméral, ces textes ont d'abord été adoptés mardi par l’Assemblée nationale avant d'être définitivement validés vendredi par le Sénat.

togo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

togo, nucléaire