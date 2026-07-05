https://fr.sputniknews.africa/20260705/le-togo-adhere-a-quatre-conventions-internationales-dans-le-domaine-du-nucleaire-1087218348.html
Le Togo adhère à quatre conventions internationales dans le domaine du nucléaire
Le Togo adhère à quatre conventions internationales dans le domaine du nucléaire
Sputnik Afrique
L’Assemblée nationale du Togo a adopté, récemment, quatre projets de loi autorisant l’adhésion du pays à plusieurs conventions internationales de Vienne, sous... 05.07.2026, Sputnik Afrique
2026-07-05T07:52+0200
2026-07-05T07:52+0200
2026-07-05T07:52+0200
togo
nucléaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/03/1068534521_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_211c2199481acbc27ac18b62ab0f2441.jpg
Il s'agit de la Convention sur la sûreté nucléaire (17 juin 1994), la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (5 septembre 1997), la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (26 septembre 1986) et de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (26 septembre 1986).Cette ratification vise à renforcer le cadre national de sûreté nucléaire, à anticiper les risques radiologiques potentiels et à aligner la législation togolaise sur les standards internationaux, souligne le ministère togolais de l'Energie et des Ressources ministères dans un communiqué sur la plateforme X.L'adoption de ces textes constitue "une démarche hautement stratégique" à même de permettre au Togo d’"anticiper les risques potentiels, d’harmoniser sa législation nationale avec les normes mondiales et de se préparer aux ambitions énergétiques de demain, notamment l'intégration future de petits réacteurs modulaires SMR dans son mix énergétique", ajoute la même source.Et de poursuivre que "les activités nucléaires et radiologiques présentent des risques durables pour la santé humaine, l’économie et l’environnement. Face à ces enjeux mondiaux, disposer d’un cadre juridique solide et conforme aux standards internationaux est une priorité absolue".Bien que le Togo ne dispose pas encore de centrale nucléaire, le pays utilise déjà des sources radioactives au quotidien dans les secteurs de la santé, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et de la sécurité, fait noter la même source.Conformément au système bicaméral, ces textes ont d'abord été adoptés mardi par l’Assemblée nationale avant d'être définitivement validés vendredi par le Sénat.
togo
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/03/1068534521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba430dd7c82135e9c294a3fb95725f17.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
togo, nucléaire
Le Togo adhère à quatre conventions internationales dans le domaine du nucléaire
L’Assemblée nationale du Togo a adopté, récemment, quatre projets de loi autorisant l’adhésion du pays à plusieurs conventions internationales de Vienne, sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Il s'agit de la Convention sur la sûreté nucléaire (17 juin 1994), la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (5 septembre 1997), la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (26 septembre 1986) et de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (26 septembre 1986).
Cette ratification vise à renforcer le cadre national de sûreté nucléaire, à anticiper les risques radiologiques potentiels et à aligner la législation togolaise sur les standards internationaux, souligne le ministère togolais de l'Energie et des Ressources ministères dans un communiqué sur la plateforme X.
L'adoption de ces textes constitue "une démarche hautement stratégique" à même de permettre au Togo d’"anticiper les risques potentiels, d’harmoniser sa législation nationale avec les normes mondiales et de se préparer aux ambitions énergétiques de demain, notamment l'intégration future de petits réacteurs modulaires SMR dans son mix énergétique", ajoute la même source.
Et de poursuivre que "les activités nucléaires et radiologiques présentent des risques durables pour la santé humaine, l’économie et l’environnement. Face à ces enjeux mondiaux, disposer d’un cadre juridique solide et conforme aux standards internationaux est une priorité absolue".
Bien que le Togo ne dispose pas encore de centrale nucléaire, le pays utilise déjà des sources radioactives au quotidien dans les secteurs de la santé, de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et de la sécurité, fait noter la même source.
Conformément au système bicaméral, ces textes ont d'abord été adoptés mardi par l’Assemblée nationale avant d'être définitivement validés vendredi par le Sénat.