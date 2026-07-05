https://fr.sputniknews.africa/20260705/lalgerie-inaugure-et-lance-plusieurs-projets-a-loccasion-de-la-journee-de-lindependance-1087218463.html

L'Algérie inaugure et lance plusieurs projets à l'occasion de la Journée de l’indépendance

L'Algérie inaugure et lance plusieurs projets à l'occasion de la Journée de l’indépendance

Sputnik Afrique

Des projets de développement ont été inaugurés samedi à travers les wilayas de l’Est, d’autres ont été lancés dans nombre de secteurs dans le cadre du... 05.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-05T07:57+0200

2026-07-05T07:57+0200

2026-07-05T07:57+0200

algérie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/15/1056587444_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_58a2df070e1ee3bc634826cda92a781f.jpg

Dans la wilaya de Constantine, le wali Abdelkhalek Sayouda, accompagné des autorités locales civile et militaires, a inauguré les projets de doublement des routes nationales RN-79 et RN-27 reliant respectivement Constantine à Oum El Bouaghi et Constantine à Mila, celui de doublement du chemin de wilaya CW-101 entre Ali Mendjeli et Ain Smara, d’un stade de 3.000 places à Ali Mendjeli, d’une piscine de proximité à El Khroub, outre la remise en service du stade Hassan Bourtal de Constantine après sa réhabilitation et le projet de protection des berges d’Oued Rhummel. De nouveaux équipements ont été également inaugurés dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique, du tourisme et de l’artisanat à Ali Mendjeli, au pôle urbain Retba de Didouche Mourad, dans la commune d’Ain Abid et à Constantine. A Guelma, deux piscines de proximité ont été inaugurées dans les communes d’Ain Mekhlouf et Oued Zenati et un parc d’attractions à Héliopolis. Le premier jour du programme officiel de commémoration a donné lieu aussi au lancement par les autorités de wilaya de projets de travaux publics dans les communes d’Ain Mekhlouf, Oued Zenati, Sellaoua Announa et Boumahra Ahmed ainsi qu’à l’inauguration d’un projet de raccordement au réseau de gaz naturel dans la commune de Dahouara et au lancement du projet de réalisation et d’équipement d’une polyclinique à Bouchegouf. A Batna, le centre culturel islamique cheikh Mohamed-Tahar-Rouabah a été remis en service au terme de travaux de restauration après plusieurs années de fermeture outre l’inauguration d’une nouvelle mosquée d’une capacité de 800 fidèles à la cité Bouzourane. Il a été également procédé au lancement de la seconde tranche de l’opération de réhabilitation du parc logements des communes et au lancement des travaux d’une école coranique, d’un projet de 72 logements promotionnels aidés au pôle urbain Hamla-2 au profit des travailleurs de la protection civile et des douanes et d’un bureau de poste dans la commune d’Oued Chaâba. A Sétif, deux CEM, un lycée et une école primaire ont été inaugurés dans les communes de Sétif et Guidjel , outre le lancement des projets d’une mosquée avec école coranique à la cité El Hidhab et d’un siège de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale dans la commune de Guidjel. Les autorités de la wilaya de Souk Ahras ont procédé au lancement des projets d’un lycée, d’une école primaire et d’une polyclinique au chef-lieu de wilaya et la remise en service de la salle de soins de la même commune après son extension en plus du lancement des travaux de rénovation du réseau d’eau potable du chef-lieu de wilaya et de l’inauguration d’un stade communal de football à Ain Seynour dans la commune de Machroha. Le wali d’El Tarf, Mohamed Meziane, a présidé dans la commune de Besbès à l’inauguration de deux salles de soins aux villages Belahmar et Benhamada ainsi qu’à la mise en exploitation d’une unité privée de transformation des métaux, du bois et d’impression dans la commune de Zerizer outre le lancement de plusieurs projets du secteur des travaux publics. Dans la commune de Bouhadjar de la même wilaya, un centre d’enfouissement technique (CET) réalisé sur quatre hectares pour 180 millions DA a été mis en service avec une capacité de 200.000 m3. La wilaya de Jijel a commémoré cette fête nationale par l’inauguration et la mise en service par le wali Ahmed Meguelati, accompagné des autorités civiles et militaires de la famille révolutionnaire, de plusieurs projets pour les secteurs du sport, de l’hydraulique, du logement et de l’énergie dans les communes d’Oudjana, Taher, Emir Abdelkader et El Kennar Nouchfi.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie