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"L’Otan est aujourd’hui un fardeau dans les relations américano-européennes"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de plusieurs ouvrages majeurs, estime que l'avenir de l'Otan est... 04.07.2026, Sputnik Afrique
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"L’Otan est aujourd’hui un fardeau dans les relations américano-européennes"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de plusieurs ouvrages majeurs, estime que l'avenir de l'Otan est sa dissolution, dans le contexte de l'émergence d'une architecture mondiale multipolaire.
François Martin explique que "l’abandon de l’Otan par les États‑Unis est un objectif conforme à la fois au bon sens et à la doctrine de sécurité nationale américaine publiée fin 2025" et que, selon cette doctrine, les États‑Unis cherchent à réduire au moins une partie de leurs engagements extérieurs pour se recentrer sur des problèmes intérieurs — chômage, coût de la vie, inflation, industrialisation, immigration clandestine.Dans le cas de l’Iran, François Martin précise que l’Otan n’est pas concernée, car le Moyen‑Orient ne fait pas partie de son périmètre. Il ajoute que Trump n’a pas informé ses alliés européens avant son opération, alors que l’approvisionnement en pétrole et en gaz du Moyen‑Orient reste crucial pour eux, ce qui explique leur refus rationnel de participer. Selon lui, Trump cherche néanmoins à "mouiller" les Européens et à faire pression sur eux, mais cela n’aura vraisemblablement pas d’effet.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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13:43 04.07.2026 (Mis à jour: 13:43 06.07.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de plusieurs ouvrages majeurs, estime que l'avenir de l'Otan est sa dissolution, dans le contexte de l'émergence d'une architecture mondiale multipolaire.
François Martin
explique que "l’abandon de l’Otan par les États‑Unis est un objectif conforme à la fois au bon sens et à la doctrine de sécurité nationale américaine publiée fin 2025" et que, selon cette doctrine, les États‑Unis cherchent à réduire au moins une partie de leurs engagements extérieurs pour se recentrer sur des problèmes intérieurs — chômage, coût de la vie, inflation, industrialisation
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Dans le cas de l’Iran, François Martin précise que l’Otan n’est pas concernée, car le Moyen‑Orient ne fait pas partie de son périmètre. Il ajoute que Trump n’a pas informé ses alliés européens avant son opération, alors que l’approvisionnement en pétrole et en gaz du Moyen‑Orient reste crucial pour eux, ce qui explique leur refus rationnel de participer. Selon lui, Trump cherche néanmoins à "mouiller" les Européens et à faire pression sur eux, mais cela n’aura vraisemblablement pas d’effet.
"On peut dire que l’Otan est aujourd’hui un fardeau dans les relations américano-européennes, même si cette entité sert encore, momentanément, de véhicule aux États-Unis pour imposer à l’Europe leur volonté et leurs armes. Mais on peut d’ores et déjà prévoir que dans le monde multipolaire à venir, elle ne sera plus nécessaire", a souligné François Martin.
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