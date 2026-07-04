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Le Soudan se dit prêt à s'engager dans des "initiatives sincères" pour mettre fin à la guerre

Le Soudan se dit prêt à s'engager dans des "initiatives sincères" pour mettre fin à la guerre

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Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieddine Salem a déclaré vendredi que le gouvernement de son pays était prêt à s'engager dans des "initiatives... 04.07.2026, Sputnik Afrique

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"Le gouvernement est ouvert et prêt à s'engager dans des initiatives sincères visant à mettre fin à cette guerre par procuration", a déclaré M. Salem lors d'une session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève sur la situation à El Obeid, dans l'Etat du Kordofan-Nord. Il a déclaré que de telles initiatives devaient s'aligner sur la feuille de route soumise par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, à l'ONU le 10 mars 2025, et sur l'initiative présentée par le Premier ministre Kamil Idris au Conseil de sécurité de l'ONU le 22 septembre 2025. Le diplomate soudanais a, en outre, indiqué que la feuille de route du Soudan prévoit le démantèlement des Forces de soutien rapide (FSR), le désarmement de ses combattants, la mise en œuvre de mesures de sécurité, la déclaration d'un cessez-le-feu et le lancement d'un processus politique mené par le pays, tout en accueillant favorablement le soutien international. Il a également renouvelé l'appel du Soudan à désigner les FSR comme un "groupe terroriste", exhortant les pays soutenant ces forces à cesser de lui fournir des armes sophistiquées et des drones ciblant des zones civiles. Le 12 mai, l'ONU a mis en garde contre l'escalade des attaques de drones dans la région du Kordofan, affirmant que ces frappes avaient tué au moins 880 civils entre janvier et avril 2026. Les Etats du Kordofan du Nord, de l'Ouest et du Sud, au Soudan, sont le théâtre de violents combats entre l'armée et les FSR depuis le 25 octobre. La guerre au Soudan a déclenché l'une des pires crises humanitaires au monde, faisant des dizaines de milliers de morts et près de 13 millions de déplacés.

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