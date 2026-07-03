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Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"
Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"
Sputnik Afrique
Les chefs des parlements des trois pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour définir les modalités du futur parlement confédéral. Au micro de Sputnik... 03.07.2026, Sputnik Afrique
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Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"
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Les chefs des parlements des trois pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour définir les modalités du futur parlement confédéral. Au micro de Sputnik Afrique, Jean-Marie Kombassere, président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Burkina Faso, a réagi à cette rencontre.
Retrouvez également dans cette émission:- Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur le même sujet.- Begoude Madonne, journaliste panafricaniste, sur le retour discret d'officiers français au Tchad.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"
Les chefs des parlements des trois pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour définir les modalités du futur parlement confédéral. Au micro de Sputnik Afrique, Jean-Marie Kombassere, président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Burkina Faso, a réagi à cette rencontre.
"Déjà, nous pouvons dire que c’est la mise en œuvre de l’un des organes, des instances de la Confédération. Et puis, c’est l’un des piliers, quand même, qui va prendre en charge les intérêts des populations", a-t-il déclaré au micro de Zone de Contact.
"Nous sommes dans une phase progressive de construction. Nous n’allons pas avancer plus vite que nécessaire. Cela va, bien sûr, avec l’évolution de notre Confédération", a ajouté Jean-Marie Kombassere.
Retrouvez également dans cette émission:
- Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur le même sujet.
- Begoude Madonne, journaliste panafricaniste, sur le retour discret d'officiers français au Tchad.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !