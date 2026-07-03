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Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"

Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations"

Sputnik Afrique

Les chefs des parlements des trois pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour définir les modalités du futur parlement confédéral. Au micro de Sputnik... 03.07.2026, Sputnik Afrique

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Parlement confédéral: "Un des piliers qui va prendre en charge les intérêts des populations" Sputnik Afrique Les chefs des parlements des trois pays membres de l'AES se sont réunis récemment pour définir les modalités du futur parlement confédéral. Au micro de Sputnik Afrique, Jean-Marie Kombassere, président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Burkina Faso, a réagi à cette rencontre.

Retrouvez également dans cette émission:- Mahamane Hadi Mahamane Nagodi, analyste sociopolitique nigérien, sur le même sujet.- Begoude Madonne, journaliste panafricaniste, sur le retour discret d'officiers français au Tchad.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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