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Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique
Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule pour la... 03.07.2026, Sputnik Afrique
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Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule pour la première fois dans trois pays différents simultanément -États-Unis, Canada et Mexique- avec le format inédit de 48 équipes, dont 10 africaines.
Baudelaire Nguene rappelle que c’est également la première fois que le nombre de sélections venues d’Afrique passe de 5 à 10, une avancée historique pour le continent.Selon Baudelaire Nguene, la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera en partie au Maroc en 2030, représente une opportunité historique pour l’Afrique de confirmer sa place parmi les grandes puissances du football.Cependant, des incidents liés à des discriminations et à l'ingérence politique ont été constatés, comme le refoulement de l'arbitre somalien ou les restrictions imposées à l'équipe iranienne. Le journaliste appelle à une réponse africaine collective et diplomatique pour exiger des garanties et une meilleure représentation du continent au sein de la FIFA:Et, selon Baudelaire Nguene, la meilleure réponse africaine doit être: l’unité, la fermeté, mais surtout la préparation.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule pour la première fois dans trois pays différents simultanément -États-Unis, Canada et Mexique- avec le format inédit de 48 équipes, dont 10 africaines.
Baudelaire Nguene rappelle que c’est également la première fois que le nombre de sélections venues d’Afrique passe de 5 à 10, une avancée historique pour le continent.
"C’est une reconnaissance au moins partielle de la progression du football africain et de son poids démographique, sportif et économique dans le jeu mondial. Donc, ce nouveau format ouvre davantage de portes. Il permet à des nations comme Le Cap-Vert ou la République démocratique du Congo de se retrouver sur la plus grande scène mondiale. C'est important pour les joueurs, pour les fédérations, pour la jeunesse et surtout pour l'image du continent africain".
Selon Baudelaire Nguene, la prochaine Coupe du Monde
, qui se déroulera en partie au Maroc en 2030, représente une opportunité historique pour l’Afrique de confirmer sa place parmi les grandes puissances du football.
"L'enjeu pour l'Afrique est de faire de 2030 une Coupe du Monde qui laisse un héritage durable: centre de formation, modernisation des championnats locaux, développement du football féminin, professionnalisation de l'arbitrage, amélioration des transports et montée en compétence des jeunes Africains dans les métiers du sport", a souligné Baudelaire Nguene.
Cependant, des incidents liés à des discriminations et à l'ingérence politique ont été constatés, comme le refoulement de l'arbitre somalien ou les restrictions imposées à l'équipe iranienne. Le journaliste appelle à une réponse africaine collective et diplomatique pour exiger des garanties et une meilleure représentation
du continent au sein de la FIFA:
Les fédérations africaines, réunies autour de la CAF, doivent exiger des garanties écrites de la FIFA;
Les États africains doivent faire entendre leur voix via les ministères des Sports et des Affaires étrangères;
Le renforcement de la présence africaine au sein des centres de décision, notamment au sein de la FIFA, est nécessaire;
Il faut lancer dès maintenant la préparation pour la Coupe du Monde 2030.
Et, selon Baudelaire Nguene, la meilleure réponse africaine doit être: l’unité, la fermeté, mais surtout la préparation.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!