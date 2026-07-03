https://fr.sputniknews.africa/20260703/coupe-du-monde-2026-analyse-et-bilan-pour-lafrique-1087168576.html

Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique

Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule pour la... 03.07.2026, Sputnik Afrique

2026-07-03T13:23+0200

2026-07-03T13:23+0200

2026-07-03T13:23+0200

regards honnêtes

podcasts

football

états-unis

canada

mexique

progression

jeu

opportunités

enjeu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/07/03/1087169233_0:12:2579:1462_1920x0_80_0_0_b2ec42f533bdcbfb6913428bc93d031f.jpg

Coupe du Monde 2026: analyse et bilan pour l'Afrique Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule pour la première fois dans trois pays différents simultanément -États-Unis, Canada et Mexique- avec le format inédit de 48 équipes, dont 10 africaines.

Baudelaire Nguene rappelle que c’est également la première fois que le nombre de sélections venues d’Afrique passe de 5 à 10, une avancée historique pour le continent.Selon Baudelaire Nguene, la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera en partie au Maroc en 2030, représente une opportunité historique pour l’Afrique de confirmer sa place parmi les grandes puissances du football.Cependant, des incidents liés à des discriminations et à l'ingérence politique ont été constatés, comme le refoulement de l'arbitre somalien ou les restrictions imposées à l'équipe iranienne. Le journaliste appelle à une réponse africaine collective et diplomatique pour exiger des garanties et une meilleure représentation du continent au sein de la FIFA:Et, selon Baudelaire Nguene, la meilleure réponse africaine doit être: l’unité, la fermeté, mais surtout la préparation.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

états-unis

canada

mexique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, football, états-unis, canada, mexique, progression, jeu, opportunités, enjeu, mondial 2030, confédération africaine de football (caf), fifa, аудио