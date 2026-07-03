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AES: “On ne peut pas mettre les États souverains et les groupes terroristes sur le même plan”
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Sputnik Afrique
Le rapport des Nations unies sur les enfants et les conflits armés suscite une vive contestation au sein de l'AES. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert... 03.07.2026, Sputnik Afrique
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AES: “On ne peut pas mettre les États souverains et les groupes terroristes sur le même plan”
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Le rapport des Nations unies sur les enfants et les conflits armés suscite une vive contestation au sein de l'AES. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert burkinabè revient sur les critiques formulées par l'Alliance et défend une approche fondée sur la souveraineté, la lutte contre le terrorisme et la prise en compte des réalités du terrain.
Le dernier rapport du Secrétaire général des Nations unies consacré aux enfants et aux conflits armés a ravivé les tensions entre l'ONU et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, Iba Karim, docteur en sciences économiques et ancien parlementaire burkinabè, analyse les réserves exprimées par les autorités de l'AES.Selon lui, le désaccord ne porte pas uniquement sur le contenu du rapport, mais également sur la manière dont la crise sécuritaire est interprétée. Il estime que la terminologie employée, l'évaluation des responsabilités et la prise en compte insuffisante des efforts déployés par les États pour protéger les populations civiles et les enfants ne reflètent pas la réalité vécue sur le terrain.Pour l'expert, une lutte efficace contre le terrorisme passe d'abord par le respect de la souveraineté des États, une meilleure collaboration avec les autorités nationales et une compréhension plus fidèle des défis auxquels font face les pays de l'AES.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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AES: “On ne peut pas mettre les États souverains et les groupes terroristes sur le même plan”
Le rapport des Nations unies sur les enfants et les conflits armés suscite une vive contestation au sein de l'AES. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert burkinabè revient sur les critiques formulées par l'Alliance et défend une approche fondée sur la souveraineté, la lutte contre le terrorisme et la prise en compte des réalités du terrain.
Le dernier rapport du Secrétaire général des Nations unies consacré aux enfants et aux conflits armés a ravivé les tensions entre l'ONU et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, Iba Karim, docteur en sciences économiques et ancien parlementaire burkinabè, analyse les réserves exprimées par les autorités de l'AES.
Selon lui, le désaccord ne porte pas uniquement sur le contenu du rapport, mais également sur la manière dont la crise sécuritaire est interprétée. Il estime que la terminologie employée, l'évaluation des responsabilités et la prise en compte insuffisante des efforts déployés par les États pour protéger les populations civiles et les enfants ne reflètent pas la réalité vécue
sur le terrain.
Pour l'expert, une lutte efficace contre le terrorisme passe d'abord par le respect de la souveraineté des États, une meilleure collaboration avec les autorités nationales et une compréhension plus fidèle des défis auxquels font face les pays de l'AES.
“Il ne peut y avoir de protection durable des enfants sans un État souverain capable de sécuriser son territoire. La lutte contre le terrorisme et la protection des populations sont indissociables. C'est pourquoi nous estimons que les Nations unies doivent mieux prendre en compte les réalités du terrain, associer davantage les États de l'AES à la collecte des informations et reconnaître les efforts déjà accomplis pour protéger les civils, réinsérer les jeunes victimes des conflits et restaurer la stabilité dans nos pays”, estime Iba Karim.
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