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Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse

Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Kiengé Kisoke Kabwende, chercheur en histoire et auteur originaire de la RDC, analyse la montée de manifestations... 02.07.2026, Sputnik Afrique

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Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Kiengé Kisoke Kabwende, chercheur en histoire et auteur originaire de la RDC, analyse la montée de manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud, où les Sud-Africains noirs s'en prennent violemment à d'autres Africains, les accusant d'être à l'origine du chômage élevé dans le pays.

Selon Kiengé Kisoke Kabwende, le véritable problème réside dans la domination économique de la minorité blanche, qui détient 80% des terres et des richesses du pays, malgré la fin officielle de l'apartheid. Des partis politiques blancs nostalgiques du régime précédent manipulent et financent ces groupes pour tenter de revenir au pouvoir. Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains noirs dans leur lutte contre cette résurgence du racisme et de la ségrégation.Kiengé Kisoke Kabwende estime que, malgré la fin officielle de l'apartheid et l'avènement de la "nation arc-en-ciel" sous Nelson Mandela, les inégalités économiques persistent, avec une minorité blanche qui contrôle encore la majorité des richesses du pays.Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains dans leur lutte contre le retour en force des courants ségrégationnistes, afin d'éviter une déstabilisation régionale.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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