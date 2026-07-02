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Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Kiengé Kisoke Kabwende, chercheur en histoire et auteur originaire de la RDC, analyse la montée de manifestations... 02.07.2026, Sputnik Afrique
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Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Kiengé Kisoke Kabwende, chercheur en histoire et auteur originaire de la RDC, analyse la montée de manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud, où les Sud-Africains noirs s'en prennent violemment à d'autres Africains, les accusant d'être à l'origine du chômage élevé dans le pays.
Selon Kiengé Kisoke Kabwende, le véritable problème réside dans la domination économique de la minorité blanche, qui détient 80% des terres et des richesses du pays, malgré la fin officielle de l'apartheid. Des partis politiques blancs nostalgiques du régime précédent manipulent et financent ces groupes pour tenter de revenir au pouvoir. Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains noirs dans leur lutte contre cette résurgence du racisme et de la ségrégation.Kiengé Kisoke Kabwende estime que, malgré la fin officielle de l'apartheid et l'avènement de la "nation arc-en-ciel" sous Nelson Mandela, les inégalités économiques persistent, avec une minorité blanche qui contrôle encore la majorité des richesses du pays.Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains dans leur lutte contre le retour en force des courants ségrégationnistes, afin d'éviter une déstabilisation régionale.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud: contexte et analyse
12:38 02.07.2026 (Mis à jour: 12:40 02.07.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Kiengé Kisoke Kabwende, chercheur en histoire et auteur originaire de la RDC, analyse la montée de manifestations contre les immigrants illégaux en Afrique du Sud, où les Sud-Africains noirs s'en prennent violemment à d'autres Africains, les accusant d'être à l'origine du chômage élevé dans le pays.
Selon Kiengé Kisoke Kabwende, le véritable problème réside dans la domination économique de la minorité blanche, qui détient 80% des terres et des richesses du pays, malgré la fin officielle de l'apartheid. Des partis politiques blancs nostalgiques du régime précédent manipulent et financent ces groupes pour tenter de revenir au pouvoir. Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains noirs dans leur lutte contre cette résurgence du racisme et de la ségrégation.
Kiengé Kisoke Kabwende estime que, malgré la fin officielle de l'apartheid et l'avènement de la "nation arc-en-ciel" sous Nelson Mandela, les inégalités économiques persistent, avec une minorité blanche qui contrôle encore la majorité des richesses du pays.
"Il est important de savoir que ce sont les Blancs africains qui dirigent le pays et que les Noirs ne sont que la manifestation visible de ce que Fanon appelait les masques blancs pour les Noirs", a souligné Baudelaire Nguene.
Les autres pays africains sont appelés à soutenir les Sud-Africains dans leur lutte contre le retour en force des courants ségrégationnistes, afin d'éviter une déstabilisation régionale.
"Ce que je demanderais, ou ce que devrait être l'attitude des autres Noirs, c'est de négocier, de repenser et de réfléchir à comment ramener les petits groupes instrumentalisés et manipulés à la raison, afin que l'opposition les tienne ensemble pour empêcher le retour des Blancs au pouvoir en Afrique du Sud".
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