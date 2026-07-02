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"Les déclassifications des documents par Tulsi Gabbard confirment ce que nous savions depuis 2022"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur français Jean-Michel Jacquemin-Raffestin revient sur les révélations de l'ex-patronne du... 02.07.2026, Sputnik Afrique
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"Les déclassifications des documents par Tulsi Gabbard confirment ce que nous savions depuis 2022"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur français Jean-Michel Jacquemin-Raffestin revient sur les révélations de l'ex-patronne du renseignement US, Tulsi Gabbard, relatives aux 42 laboratoires de recherche biologiques américains en Ukraine, que la Russie avait dévoilés en avertissant le monde de leur danger.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que, dès le début de l’opération russe, des soldats auraient trouvé des documents du ministère ukrainien de la Santé concernant des laboratoires biologiques américains en Ukraine, et que, le 25 février 2022, des souches virales auraient été détruites dans un laboratoire de Kharkov, preuve selon lui que l’information était déjà connue.Il s'interroge sur le silence des responsables occidentaux et des médias invités à Davos qui, selon lui, ont refusé d’enquêter de manière indépendante sur les milliers de pages relatives à la recherche biologique militaire américaine en Ukraine, malgré les annonces du général Igor Kirillov, chef des troupes russes de protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC).Jean-Michel Jacquemin-Raffestin rappelle également qu’au printemps 2022, la secrétaire d’État adjointe américaine Victoria Nuland a confirmé, lors d’un témoignage au Sénat, l’existence d’"installations de recherche biologique", et que le sénateur Marco Rubio avait alors répondu en évoquant la diffusion par la propagande russe d’accusations selon lesquelles cette découverte viserait à prévenir une mise en œuvre d’armes biologiques avec l’aide de l’Otan.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les déclassifications des documents par Tulsi Gabbard confirment ce que nous savions depuis 2022"

12:34 02.07.2026
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"Les déclassifications des documents par Tulsi Gabbard confirment ce que nous savions depuis 2022"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le journaliste et auteur français Jean-Michel Jacquemin-Raffestin revient sur les révélations de l'ex-patronne du renseignement US, Tulsi Gabbard, relatives aux 42 laboratoires de recherche biologiques américains en Ukraine, que la Russie avait dévoilés en avertissant le monde de leur danger.
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin explique que, dès le début de l’opération russe, des soldats auraient trouvé des documents du ministère ukrainien de la Santé concernant des laboratoires biologiques américains en Ukraine, et que, le 25 février 2022, des souches virales auraient été détruites dans un laboratoire de Kharkov, preuve selon lui que l’information était déjà connue.
Il s'interroge sur le silence des responsables occidentaux et des médias invités à Davos qui, selon lui, ont refusé d’enquêter de manière indépendante sur les milliers de pages relatives à la recherche biologique militaire américaine en Ukraine, malgré les annonces du général Igor Kirillov, chef des troupes russes de protection nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC).
Jean-Michel Jacquemin-Raffestin rappelle également qu’au printemps 2022, la secrétaire d’État adjointe américaine Victoria Nuland a confirmé, lors d’un témoignage au Sénat, l’existence d’"installations de recherche biologique", et que le sénateur Marco Rubio avait alors répondu en évoquant la diffusion par la propagande russe d’accusations selon lesquelles cette découverte viserait à prévenir une mise en œuvre d’armes biologiques avec l’aide de l’Otan.
"S’il y a un incident ou une attaque à l’arme biologique ou chimique à l’intérieur de l’Ukraine, y a-t-il le moindre doute dans votre esprit que les Russes seraient sans nul doute les responsables? Cela pose une question: pourquoi tout détruire s’il s’agit d’étudier des bactéries anodines, ou des maladies comme la diphtérie pour lesquelles il y a un vaccin? Donc tout le monde savait!", a déclaré le journaliste.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
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