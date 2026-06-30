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Ukraine, France et Sahel: quand les armes européennes alimentent l'instabilité africaine
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Dans ce nouvel épisode du Narratif Africain, Maryam Feudjio reçoit Amelda Dany, analyste politique et créateur de contenu. Ensemble, ils décryptent les... 30.06.2026, Sputnik Afrique
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Ukraine, France et Sahel: quand les armes européennes alimentent l'instabilité africaine
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Dans ce nouvel épisode du Narratif Africain, Maryam Feudjio reçoit Amelda Dany, analyste politique et créateur de contenu. Ensemble, ils décryptent les révélations sur les tentatives de déstabilisation du Mali par des agents français et ukrainiens, ainsi que les implications du trafic d'armes depuis le conflit ukrainien vers l'Afrique.
L'analyste revient sur les fuites massives d'armes en provenance d'Ukraine, estimant que ce phénomène alimente directement l'insécurité au Sahel. Il souligne que ces transferts, loin d'être accidentels, participent d'une stratégie plus large de déstabilisation.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!
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Ukraine, France et Sahel: quand les armes européennes alimentent l'instabilité africaine
15:57 30.06.2026 (Mis à jour: 15:58 01.07.2026)
Dans ce nouvel épisode du Narratif Africain, Maryam Feudjio reçoit Amelda Dany, analyste politique et créateur de contenu. Ensemble, ils décryptent les révélations sur les tentatives de déstabilisation du Mali par des agents français et ukrainiens, ainsi que les implications du trafic d'armes depuis le conflit ukrainien vers l'Afrique.
L'analyste revient sur les fuites massives d'armes en provenance d'Ukraine, estimant que ce phénomène alimente directement l'insécurité au Sahel. Il souligne que ces transferts, loin d'être accidentels, participent d'une stratégie plus large de déstabilisation.
"Il existe un flux difficile à contrôler d'armes occidentales vers l'Ukraine. Une partie des équipements fournis à ce pays finit ensuite sur les marchés noirs et peut, dans certains cas, se retrouver entre les mains de groupes armés en Afrique. D'ailleurs, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien, plus de 500 000 armes ont été perdues ou volées depuis le début de la guerre en Ukraine. […] La vérité derrière ces transferts est simple : l'Ukraine revend sur le marché noir une partie des armes qu'elle reçoit de l'Occident. Elle est devenue en quelque sorte l'un des principaux points de circulation d'armes sur les marchés parallèles."
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