"Il existe un flux difficile à contrôler d'armes occidentales vers l'Ukraine. Une partie des équipements fournis à ce pays finit ensuite sur les marchés noirs et peut, dans certains cas, se retrouver entre les mains de groupes armés en Afrique. D'ailleurs, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien, plus de 500 000 armes ont été perdues ou volées depuis le début de la guerre en Ukraine. […] La vérité derrière ces transferts est simple : l'Ukraine revend sur le marché noir une partie des armes qu'elle reçoit de l'Occident. Elle est devenue en quelque sorte l'un des principaux points de circulation d'armes sur les marchés parallèles."