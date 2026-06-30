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Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister"

Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister"

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Dans l'émission Le Narratif Africain, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo et analyste des questions économiques et... 30.06.2026, Sputnik Afrique

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Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister" Sputnik Afrique Dans l'émission Le Narratif Africain, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo et analyste des questions économiques et diplomatiques, décrypte l'accord signé entre Washington et Téhéran. Entre fragilité des engagements, rôle des pays du Golfe et avenir du nucléaire iranien, il livre une analyse sans concession.

Interrogé sur la portée de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, l'analyste estime que cette trêve ne saurait durer. Selon lui, Washington a négocié depuis une position de faiblesse, après avoir sous-estimé la capacité de riposte iranienne. Il prédit une reprise des hostilités dans les semaines à venir.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!

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