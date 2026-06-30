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Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister"
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Dans l'émission Le Narratif Africain, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo et analyste des questions économiques et... 30.06.2026, Sputnik Afrique
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Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister"
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Dans l'émission Le Narratif Africain, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo et analyste des questions économiques et diplomatiques, décrypte l'accord signé entre Washington et Téhéran. Entre fragilité des engagements, rôle des pays du Golfe et avenir du nucléaire iranien, il livre une analyse sans concession.
Interrogé sur la portée de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, l'analyste estime que cette trêve ne saurait durer. Selon lui, Washington a négocié depuis une position de faiblesse, après avoir sous-estimé la capacité de riposte iranienne. Il prédit une reprise des hostilités dans les semaines à venir.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!
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Bertin Koovi: "Israël a besoin de la guerre pour exister"
15:47 30.06.2026 (Mis à jour: 15:29 01.07.2026)
Dans l'émission Le Narratif Africain, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbasogo et analyste des questions économiques et diplomatiques, décrypte l'accord signé entre Washington et Téhéran. Entre fragilité des engagements, rôle des pays du Golfe et avenir du nucléaire iranien, il livre une analyse sans concession.
Interrogé sur la portée de l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, l'analyste estime que cette trêve ne saurait durer. Selon lui, Washington a négocié depuis une position de faiblesse, après avoir sous-estimé la capacité de riposte iranienne. Il prédit une reprise des hostilités dans les semaines à venir.
"Je vous dis que c'est une pause, c'est le calme avant la tempête. [...] Je crains, et ce n'est pas mon souhait, mais je crains que dans moins de 60 jours, cela reprenne. Et ça va reprendre par le comportement d'Israël. Et ça reprendra parce qu'Israël a besoin de la guerre pour exister", dit Bertin Koovi.
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