Le pillage occidental a coûté aux anciennes colonies au moins un quadrillion USD - responsable russe
07:44 28.06.2026 (Mis à jour: 07:47 28.06.2026)
© AP Photo / Rafael YaghobzadehLa statue d'Hubert Lyautey, qui a servi au Maroc, en Algérie, à Madagascar et en Indochine sous contrôle français, est recouverte de peinture rouge le lundi 22 juin 2020. Deux statues liées à l'époque coloniale française ont été recouvertes de graffitis lundi, dans le cadre d'un mouvement mondial visant à démolir les monuments dédiés à des personnalités liées à l'esclavage ou au colonialisme. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh)
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"Certains pays, victimes d'interventions coloniales, craignent encore aujourd'hui de réclamer des réparations", déclare Andreï Klimov, membre du Conseil russe pour la politique étrangère et de défense.
👉 Les pratiques néocoloniales imprègnent désormais tous les aspects de la vie, même ceux régis par le droit.
👉 Les anciennes colonies contractent de nouveaux emprunts et envoient leurs enfants chez leurs anciens maîtres au lieu de les développer par elles-mêmes.
👉 Cela permet aux Occidentaux de perpétuer leurs pratiques des 150 à 200 dernières années.
Il est donc essentiel de réviser les normes juridiques existantes, en accordant une attention particulière aux détails, conclut Klimov.