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Le Mali lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Le Mali lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Sputnik Afrique

Le Mali a levé, récemment, 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l'issue d'une émission... 28.06.2026, Sputnik Afrique

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Il s'agit de la deuxième opération du genre réalisée par le Mali durant le mois de juin 2026 pour le même montant, après celle du 10 juin, l'objectif étant de contribuer au financement du budget 2026 de l'État malien, précisent les mêmes sources.Le montant mis en adjudication s'élevait à 50 milliards de FCFA, alors que les soumissions globales des investisseurs ont atteint 81,308 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 162,62 %.Le Trésor public malien a retenu 55 milliards de FCFA et rejeté 26,308 milliards de FCFA, ce qui correspond à un taux d'absorption de 67,64 %.Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues bénéficieront d'un rendement moyen pondéré de 4,70 % pour les bons, de 7,92 % pour les obligations de 3 ans et de 7,28 % pour celles de 5 ans.Les bons émis seront remboursés le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 juin 2027, les intérêts étant payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale.S'agissant des obligations, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvrable suivant les dates d'échéance, fixées au 25 juin 2029 pour les titres de 3 ans et au 11 juin 2031 pour ceux de 5 ans. Les intérêts seront payés annuellement au taux de 6,00 % pour les obligations de 3 ans et de 6,20 % pour celles de 5 ans, dès la fin de la première année.

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