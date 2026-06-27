https://fr.sputniknews.africa/20260627/le-mali--1087002031.html

Le Mali mène une réforme du cadre juridique de la défense et de la sécurité

Le Mali mène une réforme du cadre juridique de la défense et de la sécurité

Sputnik Afrique

Le gouvernement malien vient d'adopter un projet de loi portant organisation générale de la Défense et de la Sécurité, en vue d'adapter le cadre juridique... 27.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-27T07:45+0200

2026-06-27T07:45+0200

2026-06-27T07:46+0200

mali

réforme

défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/19/1085307862_9:0:596:330_1920x0_80_0_0_4bbdba5f37f826628d0e218447c0be1c.jpg

Présenté par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, ce projet de loi vise à réorganiser le dispositif national de défense afin de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels, indique la même source, citant un communiqué publié à l'issue du dernier Conseil des ministres.Cette réforme a pour objectif de prendre en compte les mutations intervenues dans le contexte sécuritaire national et de remédier aux insuffisances relevées dans l'application du dispositif juridique en vigueur, indique le communiqué.Les autorités maliennes soulignent, dans ce cadre, avoir engagé d'importantes réformes au sein des Forces armées et de sécurité afin de renforcer les capacités de l'outil national de défense et de sécurité.Cette réforme s'inscrit dans un contexte marqué par l'évolution de la situation sécuritaire et la volonté affichée des autorités de poursuivre la refondation de l'organisation nationale de la défense, à travers un cadre juridique mieux adapté aux menaces actuelles.Elle intervient également dans la dynamique de réorganisation du dispositif de défense engagée après le retrait en 2022 de la Force française Barkhane et la fin en décembre 2023, du mandat de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).Depuis lors, les autorités mettent en avant le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées maliennes (FAMa) ainsi que la consolidation de la souveraineté nationale dans la conduite des opérations de défense et de sécurité.Le Mali est confronté depuis plusieurs années à des attaques terroristes récurrentes visant notamment les forces de défense et de sécurité, ainsi que des infrastructures et des convois stratégiques.

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, réforme, défense