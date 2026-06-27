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En Côte d’Ivoire, la production cotonnière devrait augmenter de 29% en 2026/2027 - association
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La Côte d’Ivoire prévoit une hausse de près de 29% de sa production cotonnière, visant environ 400.000 tonnes pour la campagne 2026/2027, selon l’Association... 27.06.2026, Sputnik Afrique
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La production a reculé à 310.398 tonnes en 2025/26, contre 311.029 tonnes en 2024/25, en raison de conditions météorologiques défavorables qui ont découragé les agriculteurs. La campagne cotonnière en Côte d’Ivoire s’étend de mai à avril?: les semis ont lieu de mai à juin, la récolte d’octobre à janvier, et l’égrenage ainsi que la commercialisation de novembre à avril. M. Kouakou a toutefois souligné une amélioration du rendement, passé à 1.145 kg par hectare en 2025/26, contre 871 kg par hectare en 2024/25.
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En Côte d’Ivoire, la production cotonnière devrait augmenter de 29% en 2026/2027 - association
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La Côte d’Ivoire prévoit une hausse de près de 29% de sa production cotonnière, visant environ 400.000 tonnes pour la campagne 2026/2027, selon l’Association des égreneurs de coton.
"Au cours de cette nouvelle saison, le secteur cotonnier ambitionne d’atteindre 400.000 tonnes", a déclaré à la presse le directeur exécutif Brou Kouakou, précisant que l’objectif est de porter progressivement la production à 600.000 tonnes d’ici 2030.
La production a reculé à 310.398 tonnes en 2025/26, contre 311.029 tonnes en 2024/25, en raison de conditions météorologiques défavorables qui ont découragé les agriculteurs.
"De faibles précipitations ont été enregistrées durant la période des semis, notamment en juin, ce qui a compromis l’implantation des cultures dans certaines régions", a-t-il expliqué.
La campagne cotonnière en Côte d’Ivoire s’étend de mai à avril?: les semis ont lieu de mai à juin, la récolte d’octobre à janvier, et l’égrenage ainsi que la commercialisation de novembre à avril. M. Kouakou a toutefois souligné une amélioration du rendement, passé à 1.145 kg par hectare en 2025/26, contre 871 kg par hectare en 2024/25.