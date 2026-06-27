https://fr.sputniknews.africa/20260627/en-cote-divoire-la-production-cotonniere-devrait-augmenter-de-29-en-20262027---association-1087001470.html

En Côte d’Ivoire, la production cotonnière devrait augmenter de 29% en 2026/2027 - association

En Côte d’Ivoire, la production cotonnière devrait augmenter de 29% en 2026/2027 - association

Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire prévoit une hausse de près de 29% de sa production cotonnière, visant environ 400.000 tonnes pour la campagne 2026/2027, selon l’Association... 27.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-27T07:41+0200

2026-06-27T07:41+0200

2026-06-27T07:41+0200

coton

côte d'ivoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/11/1069275591_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_7c72ad8e90a806543d7e6d1fc1c87828.jpg

La production a reculé à 310.398 tonnes en 2025/26, contre 311.029 tonnes en 2024/25, en raison de conditions météorologiques défavorables qui ont découragé les agriculteurs. La campagne cotonnière en Côte d’Ivoire s’étend de mai à avril?: les semis ont lieu de mai à juin, la récolte d’octobre à janvier, et l’égrenage ainsi que la commercialisation de novembre à avril. M. Kouakou a toutefois souligné une amélioration du rendement, passé à 1.145 kg par hectare en 2025/26, contre 871 kg par hectare en 2024/25.

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

coton, côte d'ivoire