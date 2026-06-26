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Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse le renforcement des liens entre l’Afrique et la Russie, visible... 26.06.2026, Sputnik Afrique
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Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique?
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse le renforcement des liens entre l’Afrique et la Russie, visible dans des domaines aussi variés que la sécurité, l’économie, la diplomatie et la recherche scientifique.
Selon Baudelaire Nguene, contrairement aux relations historiques entre l'Afrique et les puissances occidentales, marquées par le colonialisme et la dépendance, la Russie propose une approche axée sur la souveraineté des États africains et un partenariat mutuellement bénéfique.D’après lui, la Russie apporte son soutien à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, avec des résultats concrets sur le terrain, contrairement aux efforts infructueux des pays occidentaux.Les pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident, tout en exigeant des conditions plus équitables, notamment en termes de transformation locale des matières premières et de transfert de technologies. Le journaliste propose cinq leviers de puissance susceptibles de transformer le visage des États africains:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique?
12:16 26.06.2026 (Mis à jour: 12:23 26.06.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse le renforcement des liens entre l’Afrique et la Russie, visible dans des domaines aussi variés que la sécurité, l’économie, la diplomatie et la recherche scientifique.
Selon Baudelaire Nguene, contrairement aux relations historiques entre l'Afrique et les puissances occidentales, marquées par le colonialisme et la dépendance, la Russie propose une approche axée sur la souveraineté des États africains et un partenariat mutuellement bénéfique.
“La Russie dans son partenariat met en avant le principe de non-ingérence et de respect de la souveraineté nationale. C'est un discours qui trouve résonance particulièrement dans plusieurs pays africains. Vous ne verrez jamais la Russie s'ingérer dans un processus électoral sur le continent africain”, a souligné Baudelaire Nguene.
D’après lui, la Russie apporte son soutien à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme
au Sahel, avec des résultats concrets sur le terrain, contrairement aux efforts infructueux des pays occidentaux.
Les pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident, tout en exigeant des conditions plus équitables, notamment en termes de transformation locale des matières premières et de transfert de technologies.
Le journaliste propose cinq leviers
de puissance susceptibles de transformer le visage des États africains:
la transformation locale des matières premières;
le transfert de technologies;
des partenariats orientés vers l’industrialisation du continent;
l’instauration de mécanismes de financement plus justes;
l’unité de la voix des dirigeants africains.
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