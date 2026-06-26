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Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique?

Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse le renforcement des liens entre l’Afrique et la Russie, visible... 26.06.2026, Sputnik Afrique

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Partenariat Russie-Afrique: la nouvelle donne géostratégique? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse le renforcement des liens entre l’Afrique et la Russie, visible dans des domaines aussi variés que la sécurité, l’économie, la diplomatie et la recherche scientifique.

Selon Baudelaire Nguene, contrairement aux relations historiques entre l'Afrique et les puissances occidentales, marquées par le colonialisme et la dépendance, la Russie propose une approche axée sur la souveraineté des États africains et un partenariat mutuellement bénéfique.D’après lui, la Russie apporte son soutien à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, avec des résultats concrets sur le terrain, contrairement aux efforts infructueux des pays occidentaux.Les pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident, tout en exigeant des conditions plus équitables, notamment en termes de transformation locale des matières premières et de transfert de technologies. Le journaliste propose cinq leviers de puissance susceptibles de transformer le visage des États africains:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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