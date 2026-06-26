L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine
© Sputnik / Accéder à la base multimédiaL'envoyé présidentiel russe pour la coopération internationale, Kirill Dmitriev, à l'issue d'une réunion avec des représentants de l'administration US à Washington, avril 2025
© Sputnik/
S'abonner
Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a écrit sur X Kirill Dmitriev, représentant spécial du Président russe pour la coopération économique internationale.
"Ces mensonges sont facilement réfutables par les faits: le déficit budgétaire de la Russie est deux à trois fois inférieur et son ratio dette publique/PIB est cinq à six fois plus faible que celui de l'UE et du Royaume-Uni, pourtant en difficulté", a noté le responsable.
Il a fourni des données économiques et a cité un article de presse occidental comme exemple de récit mensonger.
Warmongers profiteer from the war in Ukraine and encourage war through fake MSM narratives on Russian economy.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 25, 2026
These lies are easy to disprove with facts: Russia's budget deficit is 2-3 times smaller, and government debt to GDP is 5-6 times lower than for the struggling EU/UK. https://t.co/k6ZQg2KMLQ pic.twitter.com/cknXGAwjhU