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L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine
L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine
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Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a... 26.06.2026, Sputnik Afrique
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Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a écrit sur X Kirill Dmitriev, représentant spécial du Président russe pour la coopération économique internationale.Il a fourni des données économiques et a cité un article de presse occidental comme exemple de récit mensonger.
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L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine

07:56 26.06.2026
© Sputnik / Accéder à la base multimédiaL'envoyé présidentiel russe pour la coopération internationale, Kirill Dmitriev, à l'issue d'une réunion avec des représentants de l'administration US à Washington, avril 2025
L'envoyé présidentiel russe pour la coopération internationale, Kirill Dmitriev, à l'issue d'une réunion avec des représentants de l'administration US à Washington, avril 2025 - Sputnik Afrique, 1920, 26.06.2026
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Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a écrit sur X Kirill Dmitriev, représentant spécial du Président russe pour la coopération économique internationale.
"Ces mensonges sont facilement réfutables par les faits: le déficit budgétaire de la Russie est deux à trois fois inférieur et son ratio dette publique/PIB est cinq à six fois plus faible que celui de l'UE et du Royaume-Uni, pourtant en difficulté", a noté le responsable.
Il a fourni des données économiques et a cité un article de presse occidental comme exemple de récit mensonger.
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