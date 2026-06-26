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L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine

L'Occident diffuse de faux récits sur l'économie russe – envoyé spécial de Poutine

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Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a... 26.06.2026, Sputnik Afrique

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Les bellicistes profitent de la guerre en Ukraine et l'encouragent en diffusant de fausses informations sur l'économie russe dans les médias traditionnels, a écrit sur X Kirill Dmitriev, représentant spécial du Président russe pour la coopération économique internationale.Il a fourni des données économiques et a cité un article de presse occidental comme exemple de récit mensonger.

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