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L'Afrique de l’Est enregistre une forte progression des exportations de 14,5 % en 2025 - CEA

L'Afrique de l’Est enregistre une forte progression des exportations de 14,5 % en 2025 - CEA

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Les exportations de l'Afrique de l'Est ont enregistré une forte progression en 2025, avec une hausse estimée à 14,5 %, portée principalement par l'envolée des... 26.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-26T07:48+0200

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Cette dynamique a permis à plusieurs pays de l'Afrique de l'Est d'améliorer leur balance commerciale et leurs recettes d'exportation, malgré une progression soutenue des importations, selon le rapport publié récemment par la commission régionale de l'ONU.Dans le détail, le Burundi affiche la plus forte performance régionale, avec une augmentation de 89,6 % de ses exportations en 2025 par rapport à l'année précédente, une progression qui s'explique, selon le rapport, par l'essor des expéditions de minerais, qui ont presque doublé sur un an.Les Comores ont également enregistré une forte hausse de leurs exportations (+61,5 %), soutenue par les ventes de clous de girofle, qui représentent environ 70% des exportations de marchandises du pays, ainsi que par celles d'ylang-ylang, utilisé dans l'industrie de la parfumerie, et de vanille.L'Éthiopie et l'Ouganda figurent aussi parmi les principaux bénéficiaires de cette embellie commerciale, les exportations éthiopiennes ayant progressé de 38,6 %, tandis que celles de l'Ouganda, de 55,5 %, grâce aux performances des secteurs de l'or et du café.Selon la CEA, la flambée des cours internationaux du café a fortement stimulé les recettes d'exportation de la région dans un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques mondiales.Le secteur aurifère a également bénéficié d'une hausse marquée des prix favorisant une augmentation des exportations dans plusieurs pays, notamment le Burundi, l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Ouganda et la Tanzanie.Selon la CEA, les minerais représentent désormais près de 53 % des exportations de l'Afrique de l'Est, contre environ 20 % en 2009.

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