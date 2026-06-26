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"Ce sont les péchés qui font perdre les batailles"

"Ce sont les péchés qui font perdre les batailles"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les pourparlers entre les... 26.06.2026, Sputnik Afrique

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"Ce sont les péchés qui font perdre les batailles" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, le durcissement de la position russe face à l’Occident, les laboratoires américains en Ukraine et l’importance de la dénazification.

Pour Karine Bechet, les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran démontrent la relativité de la toute-puissance américaine et c’est une leçon à tirer:L’intensification des frappes de l’armée atlantico-ukrainienne contre la Russie revêt plusieurs dimensions, dont la dimension symbolique n’est pas à négliger dans le cadre de la guerre mentale, qui accompagne l’aspect militaire du conflit:Pour Karine Bechet, c’est justement ce qui va conduire les Atlantistes à leur perte contre la Russie:De là, nous comprenons le caractère essentiel de la lutte contre le néonazisme par la Russie sur le front ukrainien, même si, comme le souligne Karine Bechet, l’Occident considère un peu trop confortablement que le nazisme a disparu en 1945:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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