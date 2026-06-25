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"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"

"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision... 25.06.2026, Sputnik Afrique

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"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision de la Finlande de lever l’interdiction des armes nucléaires, expliquant les conséquences dramatiques que cela pourrait t'avoir sur la sécurité en Europe, vu que c'est la Russie qui est visée.

Jean-François Geneste explique que la décision du Parlement finlandais du 17 juin d'autoriser des armes nucléaires ouvre la porte à un possible déploiement d'armes des États‑Unis/UE/Otan sur le sol finlandais contre la Russie, et il craint que la réponse russe se limite à un renforcement limité de ses capacités de défense anti‑aérienne.Selon lui, la Russie pourrait toutefois adopter une riposte plus "diplomatique" en dotant certains pays amis d'armes nucléaires pour créer un pendant à l'Otan, citant comme exemples possibles:Il ajoute qu'il redoute que la Russie suive la recommandation du Pr Sergueï Karaganov d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour rétablir la dissuasion, estimant que la faiblesse encourage l'adversaire et finit par forcer une escalade aux conséquences pires.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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