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"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision... 25.06.2026, Sputnik Afrique
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"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision de la Finlande de lever l’interdiction des armes nucléaires, expliquant les conséquences dramatiques que cela pourrait t'avoir sur la sécurité en Europe, vu que c'est la Russie qui est visée.
Jean-François Geneste explique que la décision du Parlement finlandais du 17 juin d'autoriser des armes nucléaires ouvre la porte à un possible déploiement d'armes des États‑Unis/UE/Otan sur le sol finlandais contre la Russie, et il craint que la réponse russe se limite à un renforcement limité de ses capacités de défense anti‑aérienne.Selon lui, la Russie pourrait toutefois adopter une riposte plus "diplomatique" en dotant certains pays amis d'armes nucléaires pour créer un pendant à l'Otan, citant comme exemples possibles:Il ajoute qu'il redoute que la Russie suive la recommandation du Pr Sergueï Karaganov d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour rétablir la dissuasion, estimant que la faiblesse encourage l'adversaire et finit par forcer une escalade aux conséquences pires.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision de la Finlande de lever l’interdiction des armes nucléaires, expliquant les conséquences dramatiques que cela pourrait t'avoir sur la sécurité en Europe, vu que c'est la Russie qui est visée.
Jean-François Geneste
explique que la décision du Parlement finlandais du 17 juin d'autoriser des armes nucléaires ouvre la porte à un possible déploiement d'armes des États‑Unis/UE/Otan sur le sol finlandais contre la Russie, et il craint que la réponse russe se limite à un renforcement
limité de ses capacités de défense anti‑aérienne.
Selon lui, la Russie pourrait toutefois adopter une riposte plus "diplomatique" en dotant certains pays amis d'armes nucléaires
pour créer un pendant à l'Otan, citant comme exemples possibles:
l'Algérie directement en conflit avec la France,
la Transnistrie par une reconnaissance d'indépendance à la manière du Donbass,
Il ajoute qu'il redoute que la Russie suive la recommandation du Pr Sergueï Karaganov d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour rétablir la dissuasion, estimant que la faiblesse encourage l'adversaire et finit par forcer une escalade aux conséquences pires.
"L’Occident aujourd’hui se sent fort de par la réaction mesurée de la Russie qu'il considère comme une faiblesse affichée, mais aussi parce qu’il est en train de s’armer jusqu'aux dents et est convaincu, à tort ou à raison, de la supériorité de ses armements. Pour ce dernier point, la supériorité est liée, dans ce cas précis et contrairement à la situation de février 2022, à la diversité", a souligné Jean-François Geneste.
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