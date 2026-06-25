Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20260625/je-crains-que-moscou-finisse-par-utiliser-larme-nucleaire-tactique-pour-retablir-la-dissuasion-1086944778.html
"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision... 25.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-25T11:48+0200
2026-06-25T11:48+0200
afrique en marche
podcasts
finlande
décision
armes nucléaires
conséquences
sécurité
otan
escalade
occident
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/19/1086946407_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_886171593741250fea259b6195482f98.jpg
"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision de la Finlande de lever l’interdiction des armes nucléaires, expliquant les conséquences dramatiques que cela pourrait t'avoir sur la sécurité en Europe, vu que c'est la Russie qui est visée.
Jean-François Geneste explique que la décision du Parlement finlandais du 17 juin d'autoriser des armes nucléaires ouvre la porte à un possible déploiement d'armes des États‑Unis/UE/Otan sur le sol finlandais contre la Russie, et il craint que la réponse russe se limite à un renforcement limité de ses capacités de défense anti‑aérienne.Selon lui, la Russie pourrait toutefois adopter une riposte plus "diplomatique" en dotant certains pays amis d'armes nucléaires pour créer un pendant à l'Otan, citant comme exemples possibles:Il ajoute qu'il redoute que la Russie suive la recommandation du Pr Sergueï Karaganov d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour rétablir la dissuasion, estimant que la faiblesse encourage l'adversaire et finit par forcer une escalade aux conséquences pires.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
finlande
occident
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/19/1086946407_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9df0b13c3d96e1b99b0b45d6565ff2c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, finlande, décision, armes nucléaires, conséquences, sécurité, otan, escalade, occident, russie, supériorité, armements, аудио
podcasts, finlande, décision, armes nucléaires, conséquences, sécurité, otan, escalade, occident, russie, supériorité, armements, аудио

"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"

11:48 25.06.2026
Afrique en marche
"Je crains que Moscou finisse par utiliser l'arme nucléaire tactique pour rétablir la dissuasion!"
S'abonner
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les dessous la décision de la Finlande de lever l’interdiction des armes nucléaires, expliquant les conséquences dramatiques que cela pourrait t'avoir sur la sécurité en Europe, vu que c'est la Russie qui est visée.
Jean-François Geneste explique que la décision du Parlement finlandais du 17 juin d'autoriser des armes nucléaires ouvre la porte à un possible déploiement d'armes des États‑Unis/UE/Otan sur le sol finlandais contre la Russie, et il craint que la réponse russe se limite à un renforcement limité de ses capacités de défense anti‑aérienne.
Selon lui, la Russie pourrait toutefois adopter une riposte plus "diplomatique" en dotant certains pays amis d'armes nucléaires pour créer un pendant à l'Otan, citant comme exemples possibles:
l'Algérie directement en conflit avec la France,
la Transnistrie par une reconnaissance d'indépendance à la manière du Donbass,
Cuba rappelant 1962.
Il ajoute qu'il redoute que la Russie suive la recommandation du Pr Sergueï Karaganov d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour rétablir la dissuasion, estimant que la faiblesse encourage l'adversaire et finit par forcer une escalade aux conséquences pires.
"L’Occident aujourd’hui se sent fort de par la réaction mesurée de la Russie qu'il considère comme une faiblesse affichée, mais aussi parce qu’il est en train de s’armer jusqu'aux dents et est convaincu, à tort ou à raison, de la supériorité de ses armements. Pour ce dernier point, la supériorité est liée, dans ce cas précis et contrairement à la situation de février 2022, à la diversité", a souligné Jean-François Geneste.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала